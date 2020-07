Ennio Morricone è morto: aveva 91 anni/ Compositore premio Oscar, fatale una caduta

Addio a Ennio Morricone: il grande compositore è morto nella notte presso una clinica romana in seguito alle complicanze di una caduta che gli aveva causato la rottura del femore. A riportarlo è Repubblica.it che ricorda le più belle colonne sonore che hanno visto la firma del grande maestro: “Per un pugno di dollari”, “Mission”, “C’era una volta in America”, “Nuovo cinema paradiso”, “Malena”. Morricone aveva 91 anni e secondo quanto annunciato dalla famiglia, i funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. A riferirlo è stato l’amico e legale Giorgio Assumma. Nella nota si legge che Ennio Morricone si è spento “all’alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede”. Stando a quanto riferisce Assumma, che parla a nome della famiglia, “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato. Ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività”.

ENNIO MORRICONE È MORTO: LA LUNGA CARRIERA E I RICONOSCIMENTI

Ennio Morricone aveva 79 anni quando gli fu consegnato il meritato Oscar alla carriera, rappresentando il coronamento di un lungo percorso professionale fatto di musica pensata soprattutto per il cinema. Da giovane aveva studiato la tromba e proprio in onore al suo strumento Morricone concepì uno dei brani più belli, suggestivi e memorabili della colonna sonora di Per un pugno di dollari. All’epoca – siamo nel 1964 – usò lo pseudonimo Dan Savio ma dopo quel grande successo sfoggiò la sua vera identità e si proiettò ad essere uno dei maggiori compositori di musica da film del mondo. Classe 1928, era nato il 10 novembre e si era diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia in tromba, composizione, strumentazione, direzione di banda e musica corale. Al cinema debuttò nel 1961 con il film Il federale di Luciano Salce. Sono gli stessi anni in cui Morricone si stava imponendo come arrangiatore delle più celebri canzoni italiane del periodo. Avevano la sua firma, infatti, gli arrangiamenti dei maggiori successi di Gianni Morandi così come quello di Se telefonando, brano indimenticabile di Mina. La sua passione e l’amore senza limiti per la musica ed il cinema lo hanno portato a comporre fino a pochi mesi fa. Solo lo scorso 5 giugno aveva ricevuto l’ultimo riconoscimento di una infinita serie, il Premio Principessa delle Asturie per le arti 2020, condiviso con il collega e compositore statunitense, John Williams di 88 anni.



