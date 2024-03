ENNIO, RAI1/ Trama e cast del film su Morricone, oggi 20 marzo 2024: retroscena e curiosità inedite

Ennio, il docufilm con cui Giuseppe Tornatore omaggia l’amico e maestro: dai tormentoni estivi al successo internazionale

Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore ha voluto rendere omaggio ad un altro premio Oscar, il grande musicista Ennio Morricone con il docufilm Ennio che verrà trasmesso questa sera, mercoledì 20 marzo 2024, Rai1 ha deciso di omaggiare con il docufilm Ennio il suo maestro e amico. Il regista traccia un ritratto umano e professionale con la maestria che lo contraddistingue oltre alla passione per la musica verranno messi in luce anche il suo amore per la famiglia e per l’arte e molti aspetti inediti e curiosità come l’amore per gli schacchi del maestro ed una curiosità poco nota. In pochi, infatti sanno che dietro i più grandi tormentoni degli anni ’60 c’è la sua mano.

Agli inizi di carriera, infatti, lavorò per la storica etichetta RCA ed arrangiò molte canzoni che poi divennero dei veri e proprio tormentoni estivi di artisti come Edoardo Vianello, Gino Paoli, Luigi Tenco, Rita Pavone, Mina e Gianni Morandi. C’è la sua mano, infatti, nelle musiche di Con le pinne fucile ed occhiali, Guarda come dondolo, Sapore di Sale e Abbronzatissima. E non è tutto perché se è noto che una delle più belle canzoni di Mina Se Telefonando ha il testo di Maurizio Costanzo in pochi sanno che la musica è stata composta da Ennio Morricone. Questi e molti altri retroscena verranno svelati e raccontati nel documentario e film su Ennio Morricone che andrà in onda questa sera, mercoledì 20 marzo 2024 su Rai1.

Ennio, film su Morricone di Rai1 diretto da Giuseppe Tornatore

Mercoledì 20 marzo 2024, andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21,20, il documentario biografico del 2021 dal titolo Ennio. Il film è diretto e scritto dal grande Giuseppe Tornatore, diventato famoso a livello internazionale con il film del 1988 Nuovo Cinema Paradiso, ed è incentrato sulla figura del celebre compositore italiano Ennio Morricone.

Le musiche presenti nel lungometraggio hanno proprio la firma di Ennio Morricone, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano, che nel corso della sua carriera ha realizzato le colonne sonore per più di 60 film vincitori di premi, e John Williams, pluripremiato compositore e arrangiatore, che ha composto le musiche per grandi progetti di successo, come la saga di Star Wars, Schindler’s List – La lista di Schindler, Hook – Capitan Uncino, E.T. l’extraterrestre, Lo squalo, Jurassic Park, Sette anni in Tibet, Harry Potter e Mamma, ho perso l’aereo.

Le testimonianze su Ennio Morricone di amici e grandi artisti: una vita tra musica e cinema, fino all’Oscar alla carriera

Nel documentario sono presenti le interviste di grandi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lavorato con Ennio, tra cui lo stesso Tornatore, Clint Eastwood, Carlo Verdone, Quentin Tarantino, Dario Argento e Bruce Springsteen. Ennio, il documentario di Giuseppe Tornatore, è un progetto estremamente affascinante e articolato, che ripercorre la vita del grande maestro Ennio Morricone, uno tra i più grandi compositori non solo italiani ma di tutto il mondo, venuto a mancare il 6 luglio 2020.

Morricone, con il suo incredibile talento musicale, ha contribuito a creare il sound degli anni ’60, ed è stato un personaggio di spicco non solo nel settore della musica, ma anche a livello cinematografico grazie al lungo sodalizio artistico con il regista Sergio Leone, che ha dato modo al celebre compositore di lasciare un segno indelebile sul grande schermo con le sue mitiche colonne sonore nei più importanti spaghetti western, fino ad arrivare all’ultimo film del regista diventato un cult, C’era una volta in America (1984).

Il lungometraggio racconta quindi gli aspetti più importanti di una delle eccellenze italiane, autore di oltre 500 colonne sonore, tra cui alcuni progetti dello stesso Tornatore, e vincitore del Premio Oscar alla carriera nel 2007.

A raccontare le tante sfumature di questo incredibile artista, diversi personaggi noti del cinema che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di collaborare con lui, ma anche le registrazioni di alcuni tour mondiali di successo di Morricone, gli estratti di alcune delle pellicole musicate dall’artista e filmati esclusivi dei luoghi che hanno segnato la sua vita.

