Enock “Alda D’Eusanio? Che schifo”/ Rischio squalifica, Bettarini “Lasceranno correre anche questa?”

Alda D’Eusanio è entrata al Grande Fratello Vip venerdì 29 gennaio e potrebbe già dover lasciare la casa. Anche la giornalista, come Fausto Leali prima di lei, ha pronunciato nella parola “nero”, nella versione più spregiativa con la “g” in mezzo. Durante la festa persiana richiesta da Giulia Salemi, riuniti intorno al tavolo i concorrenti sono finiti a parlare del proverbio “L’ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza”. Alda D’Eusanio ha continuato a scherzare: “Tu devi chiedere: il pesce di chi?”. E quando Carlotta ha risposto “pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare”, la D’Eusanio ha ribattuto ridendo: “Perché vedi qualche ne*ro?”. Giulia Salemi ha subito detto che si potevano fraintendere le sue parole, mentre Tommaso Zorzi ha invitato tutti a cambiare discorso, lanciando un’occhiataccia alla D’Eusanio.

Sui social, però, l’uscita della conduttrice non è passata inosservata ed è partita la richiesta di squalifica di Alda D’Eusanio dal GF Vip 5: “Per quale motivo non stiamo facendo casino per le uscite vergognose di Alda D’Eusanio? Non possiamo reagire con indifferenza a parole del genere. Voglio sperare che nonostante le lotte giornaliere non ci stancheremo di chiedere che questo schifo venga punito” e “Comunque Alda pessima. Se dovesse andare in nomination deve durare meno di Bettarini e Nardi. Nemmeno entrata e già si sente la regina della casa e si mette a parlare. Amore mio, ti stai facendo già odiare”, hanno scritto due utenti su Twitter. In tanti ironizzano sul fatto che la giornalista potrebbe restare solo tre giorni come Stefano Bettarini: “Un minuto di silenzio per Alda D’Eusanio che ha deciso di intraprendere lo stesso percorso di Stefano Bettarini. Come sono entrati, sono anche usciti”.

Alda D’Eusanio rischia la squalifica come Fausto Leali?

Altri fan del GF Vip ricordano che anche alla Contessa De Blanck è “scappato” alcune volte e non le è stato detto nulla, mentre Fausto Leali aveva ripetuto la parola “ne*ro” più volte nonostante Enock gli avesse detto di non usarla. Proprio Enock ha commentato su Instagram l’uscita sgradevole di Alda D’Eusanio: “Che schifo. Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto di Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno.. Fate girare questo video…”, ha cinguettato. E ha aggiunto: “Non sto insinuando che qualcuno debba parlare della squalifica, ma sicuramente non deve passare inosservato… In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e di tante altre persone”.

Anche Stefano Bettarini, espulso dopo tre giorni per una presunta bestemmia, ha commentato l’accaduto su Instagram: “Lei ha un passato da opinionista, dalle sue parole ci si aspetterebbero perle… ma di saggezza! In sole 24 ore però… più danni che la grandine! Ha consigliato ad Andrea Zenga di scordare il padre, ma è qui che lei si è scordata, però, che per un figlio il padre, così come la madre sono intoccabili. Questa sera le ultime!”. L’ex calciatore ha concluso: “Lasceranno correre anche questa/e? La signora fa comodo al gioco e al sistema? Esisterà un regolamento oppure solo qualche regola improvvisa scritta così… un po’ a caso? Dopotutto, Bettarini docet”.





