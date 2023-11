Enock Barwuah diventerà padre: l’annuncio social con sua moglie Giorgia/ “Presto saremo in tre…”

Enock Barwuah, quante emozioni con uno scatto: la moglie Giorgia aspetta un bambino

Buone nuove in casa Balotelli, ma non per Mario; bensì per Enock Barwuah. Il fratello del calciatore – oltre che ex volto del Grande Fratello Vip – come riporta Leggo ha dato sui social una notizia più che lieta: sua moglie Giorgia aspetta un bambino. Insieme da 4 anni, stanno dunque per aggiungere un nuovo tassello di assoluta importanza al fine di suggellare ulteriormente la bellezza del loro matrimonio.

Come anticipato, Enock Barwuah – fratello di Mario Balotelli – ha annunciato la gravidanza di sua moglie Giorgia direttamente sui social. L’idea tanto originale quanto toccante è stata quella di postare una foto che vale come simbolo del loro amore e della bellezza del momento. Due mani che si stringono, le loro, e con le altre due intenti a reggere le immagini dell’ecografia che non lascia spazio ad interpretazioni: presto Enock e Giorgia diventeranno genitori.

Enock Barwuah e sua moglie Giorgia futuri genitori: gli auguri degli amici Vip

Come riporta Leggo, il post su Instagram di Enock Barwuah volto ad annunciare la gravidanza di sua moglie Giorgia ha attirato particolare attenzione. A destare la curiosità degli utenti non è stata solo l’originalità dello scatto ma anche la simpatica didascalia. “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni, nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita”.

Nel prosieguo della didascalia, Enock Barwuah ha messo in evidenza tutta l’euforia per il momento: “E’ stata un’esplosione di gioia; presto saremo in tre e non vediamo l’ora”. Chiaramente, l’annuncio del fratello di Mario Balotelli – come riporta il portale – ha attirato fiumi di commenti anche da personaggi noti. “Ma state scherzando? Questa notizia è meravigliosa”, ha scritto Francesco Oppini, mentre Elisabetta Gregoraci si è così congratulata: “Che bello, congratulazioni ragazzi, sono felicissima, vvb”.

