Enock Barwuah/ È in crisi perché vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip?

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020 è in crisi perché vuole lasciare la casa?

E’ crisi profonda per Enock Barwuah che continua a soffrire un po’ questo Grande Fratello Vip 2020. Il fratello di Mario Balotelli era energico e solare al suo ingresso nel gioco ma via via si è incupito lasciando un po’ venire a galla le sue sofferenze e i suoi dubbi. Anche la scorsa settimana si era detto un po’ privo di forze e anche di voglia, pronto a mollare perché pentitosi di aver lasciato il calcio per venire nella casa ma anche perché lontano dalla sua famiglia e dai suoi affetti da tanto tempo. E’ arrivata poi la diretta a complicare le cose perché Enock ha avuto modo di scoprire che il programma andrà avanti fino a febbraio e lui proprio non riesce a trovare le forze per affrontare tre mesi ancora nella casa. Il primo a dire che andrà via è stato proprio lui convinto, insieme alla Gregoraci e Oppini, che sia arrivato il momento di fare le valigie quando arriverà il momento della scadenza del contratto, il 4 dicembre, per non rischiare sanzioni o altro. In molti hanno provato a consolare Enock invitandolo a sentire i suoi e capire se quello che ha fuori può essere sistemato senza che lui molli ma la decisione sembra ormai presa.

Enock Barwuah pensa alla famiglia e ai sacrifici di suo padre e…

L’ultimo scoglio che Enock Barwuah deve superare è la nomination. Anche lui questa sera si scontrerà al televoto con altri concorrenti della casa e se il pubblico deciderà di mandarlo a casa non ci sarà bisogno per lui di raccogliere le forze o organizzarsi per andare avanti ad oltranza. Maria Teresa Ruta gli ha consigliato di godersi questi ultimi giorni nella casa e tirarsi sù consigliandogli di fare quello che lo rende felice e se questo significa lasciare il gioco sicuramente la famiglia e il pubblico lo capiranno. Niente drammi quindi per lui comunque vadano le cose? Nelle ultime ore, Enock ha avuto modo di parlare con gli altri anche della famiglia e del ruolo dei genitori convinto che si trasmesse ai figli proprio quello che loro ci insegnano a loro volta. Dopo l’incontro con Alfonso Signorini, che ha un po’ calmato gli animi degli inquilini, Enock ha avuto modo di parlare del padre confidando ai suoi inquilini che ha sempre combattuto e che ha una forza incredibile che non sa nemmeno da dove viene fuori. Per lui arriverà il momento dell’incontro nella puntata di questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA