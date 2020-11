Enock Barwuah/ “Flirt con Selvaggia Roma? Dirò la mia verità, sta giocando”

La permanenza di Enock Barwuah nella Casa del GF Vip negli ultimi giorni è stata letteralmente stravolta dall’ingresso di Selvaggia Roma, sua vecchia conoscenza. L’influencer, infatti, ha gettato ombre sulla sua presunta infedeltà e ciò ha portato a qualche malumore di troppo nel fratello di Balotelli. Il giovane, infatti, dopo le rivelazioni di Selvaggia su un presunto bacio avvenuto la scorsa estate – mentre lui era già fidanzato – ha voluto fare chiarezza e fornire la sua versione al resto dei compagni di avventura. Proprio nelle ultime ore, alla vigilia della nuova puntata, si è reso protagonista di una serie di confidenze. Se l’influencer racconta di un bacio tra i due dopo una serata trascorsa con amici, la versione di Enock è del tutto differente: “I miei amici l’hanno invitata al nostro tavolo, eravamo tutti insieme, non è vero che io ho passato la serata con lei”, si è difeso. A mettere in dubbio le parole del giovane calciatore è stata Stefania Orlando, che ha voluto saperne di più. Enock, di contro, amareggiato è rimasto ben fermo nella sua posizione: “Ma io quella sera sono anche andato via prima, non la capisco davvero, non so se è un suo gioco…”. Il gieffino ha lasciato intendere che sotto possa esserci l’intento di Selvaggia di danneggiarlo, giocando sporco.

ENOCK BARWUAH, LA SUA VERSIONE SUL PRESUNTO FLIRT CON SELVAGGIA ROMA

Gli amici di Enock Barwuah, nel commentare le vicende che lo vedono protagonista hanno consigliato al ragazzo di essere totalmente sincero rispetto al presunto flirt avuto con Selvaggia Roma. “Se lei però ha delle conversazioni con te, tu devi dire chi ha scritto”, è stato il consiglio dell’amico Andrea Zelletta. Quasi certamente questa sera, in occasione della nuova puntata condotta da Alfonso Signorini, andrà in scena un confronto tra Enock e Selvaggia ed in funzione di questo il calciatore ha manifestato qualche perplessità e timore: “Io voglio dire la mia versione, la dirò esattamente come la sto raccontando a voi, non ho voglia di innervosirmi”, ha spiegato ai suoi compagni di avventura. Il suo racconto rispetto a quanto accaduto mentre era fidanzato con Giorgia, tuttavia, incontrerebbe la versione opposta di Selvaggia che lo accusa di negare tutto proprio per via del suo fidanzamento, accusandolo persino di averla invitata in albergo. Questa sera arriverà la verità?



