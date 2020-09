Enock Barwuah/ “Se sbaglio mio fratello Balotelli nella Casa: mi gonfia!” (GF Vip 5)

Enock Barwuah aveva un grande sogno: entrare nel mondo del calcio e raggiungere le vette più alte. “Ma ho sempre militato nelle serie inferiori”, dice a Chi, “il Coronavirus poi ha bloccato i campionati minori, così ho preso un anno di stop”. Ecco perchè lo vedremo fra i concorrenti del Gf Vip 5, a partire da oggi, lunedì 14 settembre 2020. Il fratello Mario Balotelli si è sempre opposto al suo ingresso in qualsiasi reality, ma sembra proprio che abbia cambiato idea di fronte alla ‘creatura’ di Alfonso Signorini. “So già che farà danni”, ha detto Balo, “però sono felice che Enock si giochi la sua opportunità. Siamo molto legati”. Non è stato solo il calcio a ricevere uno stop durante la quarantena per Enock: anche la sfera sentimentale ha ricevuto una battuta d’arresto. Il calciatore infatti sarebbe dovuto entrare da single, dopo che la sua lunga relazione con la fidanzata è terminata prima del lockdown. “E allora mi sono detto ‘Godiamoci il GF Vip’. Invece quest’estate ho incontrato Giorgia”, aggiunge, “lei è tranquilla, io no. Ho già visto un po’ di concorrenti niente male. Mamma mia, farò danni, già lo so”. In quel caso però Mario sarebbe già pronto ad entrare nella Casa e a tirare le orecchie al fratello, giusto per rimetterlo in riga. “Mio fratello Mario Balotelli me lo ha già detto: ‘Non fare caz*ate o vengo nella Casa e ti gonfio’”.

ENOCK BARWUAH CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

C’è tanta attesa per l’ingresso di Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 5. Alcuni però temono che il suo ingresso nella Casa possa scatenare qualche insulto per via del colore della sua pelle. Un momento di nervosismo potrebbe spingere qualche concorrente a superare il limite. “Vergognoso che nel 2020, l’anno del dolore più grande per il mondo intero, si possa trovare anche chi discrimina o uccide per il colore della pelle”, dice a Chi, “nel mio caso specifico, bisogna sperare che non succeda: perchè sono sicuro che partirebbe la reazione ‘ignorante’, non saprei trattenermi, mi incazzerei non poco”. Enock si ritiene un ragazzo buono e pronto allo scherzo, ma solo fino a che non viene toccato questo particolare tipo di argomento. Anche il fratello Mario Balotelli e alla loro famiglia non va giù: il calciatore si è spesso scontrato con chi gli ha destinato degli insulti proprio per questo motivo. Enock non è il primo membro della famiglia tra l’altro a far parte di un reality: la sorella Abigail in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi e gli ha dato dei consigli per questa avventura. “Essere me stesso. Di non cambiare il mio status di bravo ragazzo”, rivela, “ma di farmi sempre rispettare”. Enock però teme l’ingresso di Mario nella Casa: un momento emozionante, ma che potrebbe trasformarsi in una parentesi tesa. Sempre che il calciatore non decida di fare uno dei suoi soliti scherzi al fratello.



