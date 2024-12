Enoe Bonfanti, chi è la moglie di Vittorio Feltri

Tra gli ospiti della puntata di oggi martedì 17 dicembre 2024 di Belve troveremo Vittorio Feltri, noto scrittore e giornalista oltre che direttore di Libero, che sarà protagonista nel programma di Francesca Fagnani. La giornalista infatti intervisterà Feltri, scavando nella sua vita e certamente non mancheranno delle battute anche riguardo alla sua vita privata, più precisamente sulla moglie Enoe Bonfanti, unita a Vittorio da 55 anni e che nel corso della vita è riuscita a perdonare i tradimenti del marito, come confessato in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera:

“Le sue diversificazioni sono state molto fastidiose e non mi sono mai piaciute, giurava di non farlo più, ma giurava il falso, diceva che erano sciocchezze: si giustificava come quelli che fanno le corna e minimizzano” ha spiegato Enoe Bonfanti riguardo al rapporto con Vittorio Feltri. Dalla loro longeva storia d’amore sono nati anche i due figli Mattia e Fiorenza.

Vittorio Feltri e l’amore con Enoe Bonfanti: “Certe cose che scrive non mi trovano d’accordo”

Nel corso della sua vita, Vittorio Feltri si è ritrovato spesso al centro delle polemiche, ma lo ha fatto sempre difendendo le sue tesi e argomentando temi divenuti di fuoco. Su questo Enoe Bonfanti, moglie del giornalista, ha ammesso:

“Non sono d’accordo con certe cose che scrive; io non lo farei mai… Se è maschilista? No, sono sicura di no perché considera le persone come persone, maschi o femmine che siano. Non giudica quello che uno fa, dice che sono cavoli suoi“ il pensiero della donna nel corso di una intervista concessa tra le pagine de Il Corriere della sera. Tanti alti e bassi hanno contraddistinto il matrimonio tra Enoe Bonfanti, oggi 86enne, e Vittorio Feltri, anche se i due sono riusciti a resistere alle tempeste in 55 anni di relazione, fino a conservare il matrimonio.

