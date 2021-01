Enoe Bonfanti, moglie Vittorio Feltri/ Una coppia eterna fra gatti e tanto amore

Enoe Bonfanti è la moglie di Vittorio Feltri, chiacchieratissimo giornalista di Libero, mai banale, che oggi sarà ospite presso il salotto di Domenica In e di Mara Venier. Una coppia che definire solida è riduttivo, tenendo conto che i due sono sposati da più di cinquant’anni. Ma vediamo di scoprire qualcosa di più di Enoe Bonfanti, cominciando dal dire che si tratta della seconda moglie del collega giornalista, essendo lo stesso sposato in precedenza con Maria Luisa, morta dopo il parto. La Bonfanti giunse quindi nella vita di Feltri in un momento drammatico, ma come un faro riaccese la luce sul percorso del giornalista: “Nella disgrazia – raccontava il direttore di Libero durante un’ospitata a Domenica Live – ho avuto la fortuna di incontrare una donna che mi ha salvato la vita che è la mia attuale moglie”.

Come ha raccontato Feltri, Enoe Bonfanti ha iniziato fin da subito a prendersi cura delle sue due figlie, Saba e Laura, rimaste orfane di madre dopo essere venute al mondo, e nel contempo, lo stesso Vittorio ha iniziato a stare al fianco della sua nuova compagna: “E la cosa è durata poco, una cinquantina d’anni…”.

ENOE BONFANTI, MOGLIE VITTORIO FELTRI: “ABBIAMO TANTE COSE IN COMUNE”

Della signora Feltri non si sa tantissimo, anche perchè la coppia ha sempre vissuto lontana dai riflettori e dal gossip. Si sa che hanno due figli, ed è certa la passione di Enoe Bonfanti per i gatti, come ha spiegato Vittorio durante le interviste rilasciate nel corso degli anni, definendosi scherzosamente “una famiglia di gattolici”. Ma come è noto, anche Vittorio Feltri è un “gattaro”, del resto i due sono accomunati da diverse passioni: “Abbiamo quasi tutto in comune – aveva spiegato Vittorio Feltri parlando di Enoe Bonfanti, sempre durante un’ospitata a Domenica Live – non è il problema dalla cintola in giù che conta, ma tutto il resto della vita che abbiamo trascorso insieme. Poi delle scappatelle chi se ne frega. Non mi interessa. Se mia moglie le ha fatte ha fatto bene”.



