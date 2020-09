Enola Holmes da oggi su Netflix/ Video: Millie Bobby Brown è la sorella di Sherlock

L’attesa è finita: da oggi, mercoledì 23 settembre 2020, è disponibile su Netflix il film Enola Holmes, diretto da Harry Bradbeer. Adattamento cinematografico della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries scritta da Nancy Springer, la pellicola ha come protagonista la sorella minore di Sherlock Holmes e vanta un cast di altissimo livello: Enola è interpretata da Millie Bobby Brown, mentre Sherlock Holmes è interpretato da Henry Cavill. Presenti anche attori del calibro di Sam Claflin, Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Frances de la Tour, Louis Partridge, Susan Wokoma, Helena Bonham Carter e Burn Gorman. Giallo dinamico, Enola Holmes è ambientato nel 1884 e vede la giovane protagonista intraprendere un viaggio verso Londra per cercare la madre, scomparsa misteriosamente. Ma non solo: sarà lei ad investigare su una pericolosa cospirazione attorno ad un giovane marchese…

ENOLA HOLMES DA OGGI SU NETFLIX: IL TRAILER

Enola Holmes è uno dei titoli più attesi del prestigioso catalogo di Netflix e c’è grande curiosità di conoscere meglio la sorella 16enne del ben più noto Sherlock. Entusiasta del progetto Henry Cavill, che ai microfoni di Radio Times ha presentato così il suo personaggio: «Il nostro Sherlock è molto diverso dal tradizionale genio misogino: Enola lo ammorbidisce ed apre il suo cuore, a cui non abbiamo avuto accesso in altre occasioni». Cavill ha poi aggiunto: «È stato molto divertente interpretare un ruolo così iconico, in particolare perché il fatto che Sherlock non è in prima piano nella storia – la protagonista è Enola – ha tolto una quantità enorme di pressione. Perciò non sarà confrontato direttamente con le versioni di Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr».





