Enpam/ Esposto contro campagna pubblicitaria che “invita” a denunciare i medici

L’Ente previdenziale di medici e odontoiatri, Enpam, ha presentato un esposto urgente all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, a seguito della diffusione di una campagna pubblicitaria che è stata lanciata in queste ore per indurre i cittadini, come si legge su quotidianosanita.it, a presentare delle denunce, o comunque, azioni di risarcimenti, nei confronti dei medici che stanno lottando contro l’epidemia da covid-19. Alberto Oliveti, presidente dell’Enpam, specifica: “Cominciano a spuntare avvoltoi e iene che pensano di sfruttare il dolore delle vittime. Anche a prescindere da ogni pur doverosa valutazione etica su questi annunci e su certi soggetti, è evidente che il fenomeno può ingenerare ulteriore timore e ansia in tutti i colleghi che già stanno facendo ogni sforzo con l’impegno massimo e la concentrazione assoluta sull’assistenza e la cura”. Olivetti denuncia come in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, i medici devono combattere contro un altro nemico.

ENPAM: “NEMICO SUBDOLO E PERICOLOSO, CI TUTELEREMO”

Un nemico “subdolo e pericoloso – continua Oliveti – non bastano i turni massacranti e l’essere costretti a svolgere le più diverse mansioni per salvare vite umane, spesso senza mezzi idonei e in lotta contro una malattia su cui la scienza ancora non ha certezze circa le cause e i rimedi”. L’ente parla di operazione di “vero sciacallaggio”, parlando di carattere scorretto ed ingannevole dello stesso messaggio pubblicizzato in queste ore. Per tutelarsi, l’Enpam ha annunciato che adotterà “ogni ulteriore iniziativa di tutela dei propri iscritti, sia in sede assicurativa sia in sede giudiziaria, contro ogni forma di abuso nei confronti della categoria”.



