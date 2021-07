Enrica Bonaccorti, braccio rotto in vacanza/ “Caduta dalle scale, intervento e gesso”

Le vacanze non sono iniziate nel migliore dei modi per Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha rivelato, con un post su Instagram, di essersi rotta un braccio durante il primo giorno al mare: “Appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino all 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso”. La Bonaccorti ha pubblicato una foto, scattata dalla figlia Verdiana, in cui mostra il braccio ingessato senza aver perso il sorriso: “Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono!”, ha aggiunto. La conduttrice ha voluto anche ringraziare il personale medico del pronto soccorso e dell’ospedale di Orbetello, dove è stata operata. Uscita dall’ospedale, Enrica ha voluto andare in spiaggia per vedere il mare. Con la sua solita ironia, Enrica Bonaccorti ha voluto far notare ai suoi follower che nella foto si vede il segno del vaccino per il vaiolo: “Oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto! Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa”.

Tantissimi i messaggi di amici, colleghi e fan di Enrica Bonaccorti. “Ma che mi combini Enrica, in bocca a lupo per una veloce guarigione”, ha scritto Pamela Petrarolo che con la conduttrice ha condiviso il set della prima edizione di “Non è la Rai”. E ancora: “Rimettiti! Sei fantastica”, ha scritto Michele Cucuzza. Nei giorni scorsi, sempre su Instagram, Enrica Bonaccorti ha voluto dedicate un messaggio a Libero De Rienzo, l’attore scomparso a 44 anni lo scorso 15 luglio: “Addio Picchio, amico storico di Verdiana dai tempi di scuola, mio collega ritrovato sul set di ‘Una Relazione’ che uscirà proprio a settembre. Dopo tanti anni recito in un film e in una scena proprio con te, quel ragazzino dolcissimo e scapestrato di un tempo, oggi attore bravissimo e giustamente amato da pubblico, critica e colleghi. All’improvviso non ci sei più, ed è così ingiusto, a 44 anni… una carezza ai tuoi due piccolini e alla tua Marcella”.

