Giacomo Paladino è stato l’ultimo – e forse anche il più profondo – amore di Enrica Bonaccorti che gli ha dovuto dare un dolorosissimo ed inaspettato addio solamente un paio di anni fa, portando dentro al cuore una ferita che – probabilmente – oggi non si è ancora completamente rimarginata: in vista della sua ospitata a Tango tra queste righe cercheremo proprio di indagare sulla vita e sulla carriera di Giacomo Paladino, citando anche il doloroso addio che è finito recentemente protagonista di un’ospitata della conduttrice nel salottino di Verissimo con Silvia Toffanin.

Enrica Bonaccorti, dall’ex marito Daniele Pettinari al flirt con Renato Zero/ Amori ed ex della conduttrice

Partendo dal principio, è sicuramente interessante sottolineare che – purtroppo – non abbiamo alcuna informazione sulla vita privata e la carriera di Giacomo Paladino che ha vissuto la sua intera vita il più lontano possibile dai riflettori della cronaca rosa: ciò che sappiamo per certo (di contro) è che avrebbe conosciuto la ‘sua’ Enrica ben 26 anni fa, dando il via ad una relazione che è continuata – e cresciuta costantemente – con il passare degli anni.

Chi era Giacomo Paladino, il compagno morto di Enrica Bonaccorti/ Lei lo ricorda sempre con amore

Il difficile addio di Enrica Bonaccorti a Giacomo Paladino: “Mi ha viziata per 24 anni”

L’arrivo di Giacomo Paladino nella vita della Bonaccorti la aiutò ad uscire da un momento complicato della sua vita dato che era reduce da una serie di rotture e separazioni che l’avevano fatta desistere dal suo sogno amoroso; ed è proprio per questo – e certamente per molto, moltissimo, altro – che ha faticato a dirgli addio dopo la sua morte, avvenuta improvvisamente (e per ragioni che non sono mai state veramente chiarite, forse legate alla sua età) nel 2021.

Ospite dalla Toffanin, Enrica Bonaccorti aveva ricordato l’anno successivo il suo Giacomo come la “persona più dolce, gentile ed elegante che abbia mai conosciuto“, riconoscendogli l’importantissimo merito di averla “viziata per 24 anni” nel corso dei quali non le ha mai fatto mancare nulla, neppure il più piccolo dei desideri espressi; confessando peraltro che ancora oggi i suoi pensieri sono sempre rivolti al suo Giacomo Paladino, con il quale parla regolarmente.

Come sta Enrica Bonaccorti?/ A causa della malattia ha rischiato di morire, cosa ha avuto