Enrica Bonaccorti: “Da piccola ho vissuto in caserma”/ “Mi scoprì Domenico Modugno”

Enrica Bonaccorti è stata ospite questa mattina del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, lei che ha condotto anni fa lo stesso show insieme a Stefania Orlando e Massimo Giletti. Enrica Bonaccorti ha vissuto a lungo da piccola in una caserma: “Sono entrata in caserma che avevo 6 giorni e ne sono uscita che avevo 13 anni, papà comandava la caserma, ero figlia unica, mamma andava ad insegnare e io stavo con le guardie. Io per vedere il sole dovevo sporgermi si vedeva solo il cortile interno ma per me è un ricordo bellissimo, ogni anno di quei 13 anni ce l’ho nel cuore”.

E ancora: “A scuola me li ricordo tutti, è stato talmente un trauma… ma niente fidanzatino. Poi mi dicono che in caserma c’erano tutti questi maschi, sono cresciuta sola con le guardie, a 5 anni giocavo a biliardo benissimo”. Cresciuta ed entrata nel mondo dello spettacolo, Enrica Bonaccorti ha incontrato il grande Domenico Modugno: “Io ho iniziato a 19 anni con la compagnia di Modugno, ho fatto un provino con 20 ragazze ed è stata la mia svolta. Poi abbiamo fatto la tournée, 8 mesi di fila, 200 repliche, 100 città… Modugno mi ha insegnato come fare la metrica, come scrivere le canzoni. Poi mi fece sentire ‘La lontananza’, e io gli dissi che avevo scritto delle parole su un diario di 14 anni, e lui impazzì”.

ENRICA BONACCORTI, GLI ESORDI IN TV E LA RADIO NEGLI ANNI ’70

Poi gli esordi in tv negli anni ’70: “Nel ’71 in questo studio con un abito dell’800 ho fatto uno sceneggiato. Nel 1978 invece il primo game show che si chiamava ‘Il sesso forte’, comprato dalla Rai in America, era la prima volta”. Enrica Bonaccorti ha condotto tre edizioni di Italia Sera, programma il cui nome è stato ideato da lei, e poi ‘Pronto chi gioca’: “Ero emozionata, fino a pochi mesi prima lo faceva Raffaella Carrà, nessuno voleva prendere il suo posto, io non ho scelto di farlo, mi hanno precettata”. Enrica Bonaccorti ha lavorato anche tanto in radio e durante un radioshow: “Ho iniziato nel 1972, poi nel 1975 ho fatto il primo programma scritto da me e Zavoli mi disse la cosa più bella per me ‘La Bonaccorti è una giornalista prestata allo spettacolo’ e io questo volevo scriverlo sul marmo”.

