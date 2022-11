Giacomo Paladino compagno morto di Enrica Bonaccorti/ “Grazie a lui ho ripreso a scrivere e…”

GIACOMO PALADINO, CHI ERA IL COMPAGNO DI ENRICA BONACCORTI?

Chi era Giacomo Paladino, l’ex compagno di Enrica Bonaccorti venuto a mancare qualche tempo fa? Questo pomeriggio la 72enne conduttrice televisiva e radiofonica farà il suo ritorno sulle reti Mediaset nell’oramai consueto salottino del weekend di “Verissimo” e nella lunga chiacchierata con la padrona di casa, Silvia Toffanin, parlerà sicuramente non solo del suo rapporto col mondo dello showbiz, da cui si è un po’ allontanata, ma pure della sua vita privata. Se in un altro articolo oggi parliamo del suo primo marito, Daniele Pettinari, e della figlia Verdiana avuta con lui, qui accendiamo i riflettori su quello che è stato un grande amore nella vita dell’attrice originaria di Savona…

Come è noto, nonostante abbia avuto una figlia (la prima e unica) con lui, Daniele Pettinari è stato una figura marginale nella vita di Enrica Bonaccorti: infatti l’uomo la abbandonò poco dopo la nascita di Verdiana, nel 1974, lasciando sole le tre donne, ovvero la futura conduttrice televisiva, la piccola di casa e Titti, mamma di Enrica che aveva ospitato la coppia durante i primi mesi a casa sua. Di recente tuttavia, la Bonaccorti ha raccontato di aver detto addio all’uomo che forse ha segnato maggiormente la sua vita ovvero Giacomo Palladino. Infatti in una intervista concessa qualche tempo fa a ‘il Giornale’, la diretta interessata ha aperto il suo cuore svelando qualcosa in più della loro relazione.

ENRICA BONACCORTI: “PERSO L’AMORE DELLA MIA VITA, MI MANCA E…”

Parlando infatti di una delle sue ultime fatiche letterarie, il romanzo “Condominio, addio!”, edito per i tipi di Baldini + Castoldi e seguito di un altro libro fortunato (“Il condominio”, pubblicato un paio di anni prima), Enrica Bonaccorti ha spiegato come questa nuova veste di scrittrice sia un merito proprio di Giacomo Paladino. Infatti alla domanda su come mai sia passata dal teatro alla tv dell’ora di pranzo, la 72enne ha candidamente ammesso che il motivo sta nel legame che aveva col suo compagno: “A settembre ho perso l’amore più grande della mia vita” ha raccontato, aggiungendo che è stato di fatto proprio Giacomo a guidarla nel riprendere la penna in mano…

Come è noto, la Bonaccorti e Paladino sono stati oltre 24 anni assieme: una figura importante nella vita di una persona che, come ricordato, dovette crescere da sola la sua unica figlia, pur non rimpiangendo al pari della figlia mai la mancanza di una figura maschile paterna. “Giacomo mi ha guidato a riprendere la penna in mano e a lui dedico questo libro che sono tornata a scrivere intorno a gennaio-febbraio” aveva raccontato lo scorso maggio nella sopra citata intervista al quotidiano milanese. E più di recente, ospite di ‘Mattino 5’, la Bonaccorti aveva ammesso di sentire molto la mancanza di Giacomo: “Sapessi quanto mi manca il mio compagno, lui era la mia roccia: non averlo accanto in certi momenti è difficile” ha detto, ricordando come per chiunque l’abbia conosciuto era una persona gentile, buona ed elegante.











