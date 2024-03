Ex fidanzate Renato Zero: da Enrica Bonaccorti a Lucy Morante/ “Mai pensato al matrimonio”

Renato Zero e l’amore per Lucy Morante: “si è presa un sacco di gavettoni”

Enrica Bonaccorti e Lucy Morante sono due ex fidanzate di Renato Zero. Il re dei sorcini è stato follemente innamorato di due donne che hanno segnato la sua vita personale e sentimentale. Nonostante Renato Fiacchini sia stato sempre molto riservato e discreto sulla sua vita privata, in passato è stato legato alla sua manager Lucy Morante. Un grande amore quello nato tra i due, anche se non hanno mai pensato al matrimonio. Lucy Morante, sorella di Massimo Morante (chitarrista dei Goblin), incontra negli anni ’70 un giovanissimo Renato Zero. Erano gli anni del trasformismo di Renato Zero pronto a stupire il grande pubblico italiano. La donna crede fortemente nel suo talento e diventa la sua manager.

Nel 2010 Renato Zero le dedica Segreto Amore, la sua terza raccolta ufficiale raccontando dalle pagine del Corriere della Sera: “mi amava al punto da vendere i miei dischi fuori dai concerti. Si è presa un sacco di gavettoni da me, e non metaforici”.

Renato Zero dopo Lucy Morante: la storia con Enrica Bonaccorti

Nonostante il grande amore tra Lucy Morante e Renato Zero, il cantautore romano ospite di Mara Venier a Domenica In ha confessato: “di sposarmi non m’è mai venuto in mente. Ho avuto tante storie, ma non sono mai stato cliente di negozi che vendono bomboniere: ho scelto di sposare il mio pubblico”. Dopo la storia con la ex manager Lucy Morante, Zero è stato legato per diversi anni ad Enrica Bonaccorti. Una storia nata quando entrambi erano giovanissimi e che ancora oggi ricordando con grande affetto.

“Ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni. Ho riconosciuto a il suo talento da subito” – ha raccontato la conduttrice che è stata legata per circa due anni a Renato Zero. Un amore intenso e coinvolgente che li ha spinti a pensare perfino al matrimonio, anche se poi la storia è naufragata.











