Enrica Bonaccorti e Lucy Morante, ex fidanzate Renato Zero/ Voleva sposarsi, ma poi..

Enrica Bonaccorti e Lucy Morante sono le ex fidanzate di Renato Zero. Il cantautore romano aveva grandi progetti di vita con entrambe, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Cominciamo dalla storia d’amore con Enrica Bonaccorti, con la quale Zero doveva sposarsi. La loro relazione è tramontata poco prima di salire all’altare, nel senso che la Bonaccorti e Renato Zero si sono accorti di non provare più nulla nei confronti dell’altro prima di programmare le nozze. “Così dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato”, aveva svelato la Bonaccorti diversi anni dopo la rottura. La stessa sorte è toccata a Renato Zero e Lucy Morante, una persona che nonostante tutto è rimasta nel cuore del cantante.

Raffaella Carrà, A Raccontare comincia tu/ Tutto Renato Zero. Sui social.. (replica)

Enrica Bonaccorti e Lucy Morante, ex fidanzate di Renato Zero: niente altare, anche se…

Anche con Lucy Morante, Renato Zero ha vissuto una grande storia d’amore. Con la Morante, come abbiamo detto, il rapporto è rimasto solidissimo, anche dopo il naufragio della relazione. Sulla coppia aleggiava un certo fascino, soprattutto ai tempi del fidanzamento. All’epoca infatti molti fan ipotizzavano che Lucy e Renato fossero convolati a nozze in gran segreto. Per molti, quindi, Lucy Morante era da considerare a tutti gli effetti la moglie di Renato Zero. Ma la verità e che l’artista non è mai salito all’altare, come ha poi ribadito lo stesso in diverse occasioni.

