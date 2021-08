Enrica Bonaccorti “Il mio incidente? Caduta, il braccio ha fatto crac”/ “È difficile”

Alcuni giorni fa, Enrica Bonaccorti ha raccontato con un post su Instagram di aver avuto un incidente mentre si trovava in vacanza. “Appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino all 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso”, il racconto della celebre conduttrice. I dettagli di questo incidente li ha poi raccontati nella chiacchierata con Serena Autieri nella puntata di Dedicato in onda oggi, 5 agosto, su Rai 1. “Ho avuto un incidente domestico, ho visto il braccio andare da un’altra parte“, ha spiegato la Bonaccorti alla conduttrice. Ha dunque ricordato che al momento dell’incidente si trovava in vacanza: “Ero nella mia casa all’Argentario, non ho visto il gradino e sono caduta.”

Per Enrica Bonaccorti è stato un momento drammatico. “Ho visto il braccio andare da un’altra parte e ho sentito anche crac.” ha ammesso la giornalista di Savona, raccontando le difficoltà di muiversi in queste condizioni, “Purtroppo è il destro e non riesco a fare niente, mia figlia mi sta aiutando tanto”, ha dunque ammesso. Nel corso della sua intervista su Rai 1, Enrica Bonaccorti ha voluto ricordare insieme a Serena Autieri la collega Raffaella Carrà: “Oggi sarei dovuta essere a Santo Stefano per omaggiarla, ma a causa della caduta sono qui. – ha spiegato, ricollegandosi all’incidente di alcuni giorni fa. Così ha concluso – La ricordiamo insieme. Era straordinaria, preservava sempre il pubblico”.

