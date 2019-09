Enrica Bonaccorti/ Indovina l’età: quanti anni ha? Di nuovo protagonista su TV8

Enrica Bonaccorti sarà tra gli ospiti vip di Guess my age, il quiz show condotto da Enrico Papi su TV8. Proprio in merito alla bionda, si è espresso il conduttore intervistato da Leggo. “Perché l’ho scelta come ospite? Pensa che lei era una grande fan, l’ho chiamata e l’ho inviata a venire. È stata l’occasione per presentargli i dirigenti della rete che l’hanno vista e hanno capito che anche se era lontana da tempo dalla tv era una risorsa da non lasciarsi scappare. Lo dirò anche in trasmissione e lancerò il suo nuovo programma “Ho qualcosa da dirti” con grande gioia. Sono stato il suo portafortuna”, confida. Ed infatti da questo mese, partirà il programma condotto dalla Bonaccorti che, ormai da troppi anni era esclusivamente relegata al ruolo di opinionista. Lo show prodotto da Ballandi Arts, ospiterà in studio persone che non sono mai riuscite a dire qualcosa di fondamentale a qualcuno, per raccontare i loro piccoli o grandi segreti. La redazione è continuamente alla ricerca di storie: per partecipare è possibile scrivere a redazione@hoqualcosadadirti.it o chiamare il numero 3914173072. Questo nuovo impegno è molto importante per Enrica Bonaccorti. Ed infatti la conduttrice, tornerà alla guida di un programma dopo ben 27 anni.

Enrica Bonaccorti torna in TV con un ruolo da protgonista

L’ultimo programma condotto da Enrica Bonaccorti risale al 1992 con “Non è la Rai”. Negli anni ’80 è stata lanciata dalla Rai con “Italia sera” e “Pronto chi gioca?”. A tal proposito però, ha dichiarato a Repubblica di essere stata buttata fuori dall’azienda di stato perché era rimasta incinta. Doveva condurre Domenica In ma nel 1987, la sua gravidanza fece clamore perché, non potendola nascondere, rivelò il suo stato in video. Le conseguenze dell’epoca furono terribili: “Mi hanno accusato di aver fatto uso privato del servizio pubblico”, ha raccontato. Dopo queste problematiche, il passaggio a Mediaset (all’epoca Fininvest) fu inevitabile. Nell’azienda del Biscione ha condotto: “Cari Genitori”, “Non è la Rai”, “Vota la voce”, “Seratissima”. Negli anni 2000, a parte la conduzione del programma domenicale “Il mio migliore amico”, dedicato agli animali, la sua carriera ha subito una lunga battuta d’arresto. Oltre ad essere conduttrice, la Bonaccorti è una validissima attrice, scrittrice e autrice di canzoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA