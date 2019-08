Enrica Bonaccorti/ “Gemelle Kessler, avete fatto ingelosire mia madre perché papà…”

Sono senza dubbio molto particolari gli auguri che ha fatto Enrica Bonaccorti alle gemelle Kessler, nate infatti il 20 agosto 1936. La conduttrice tv ha infatti rivelato un retroscena che riguarda la sua famiglia: suo padre era infatti un estimatore del duo tedesco al punto tale da suscitare le gelosie di sua madre. «Auguri ragazze meravigliose!! Anche se avete fatto ingelosire la mia mamma perché papà vi faceva troppi complimenti…», ha scritto infatti Enrica Bonaccorti su Instagram. E nell’occasione ha allegato una foto al post nel quale è ritratta con le gemelle Kessler. «Complimenti Enrica non cambi mai sei sempre uguale sempre bellissima», ha scritto una utente tra i commenti. «L’abito indossato da Enrica fu già indossato da Raffaella per un esibizione canora, è stata molto bella l’idea di riproporlo perché una tale meraviglia merita di essere rivista», è invece un altro commento comparso sotto il post.

ENRICA BONACCORTI, DALLE GEMELLE KESSLER AL RITORNO IN TV

Intanto Enrica Bonaccorti si prepara a condurre un nuovo programma. Si tratta di “Ho qualcosa da dirti”, che andrà in onda su TV8. È una produzione originale, prodotta da Ballandi Arts, che vedremo a settembre in prima tv. Così Enrica Bonaccorti torna dopo tanti anni al timone di un programma quotidiano. La trasmissione racconterà i segreti dei protagonisti, piccoli o grandi. Sono persone che non sono mai riuscite a dire qualcosa di importante a qualcuno, quindi con la complicità e il garbo di Enrica Bonaccorti troveranno il coraggio di parlare e raccontarsi. «Vi aspetto. Cercate il confronto… tirate tutto fuori… si sta sempre meglio dopo. Fidatevi», ha scritto a tal proposito su Instagram la conduttrice. E ha trovato il consenso di alcune colleghe. Milena Miconi ha scritto: «Non vedo l’ora». Invece Paola Saluzzi le ha lasciato l’emoticon di una rosa. Le vacanze dunque stanno per finire, poi tornerà in tv.





