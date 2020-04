Enrica Bonaccorti, Mediaset: giallo auguri Pasqua/ Foto con tigre “che vorrà dire?”

E’ tempo di auguri di Buona Pasqua, ed Enrica Bonaccorti ne ha ricevuti di veramente originali da parte dell’azienda Mediaset per la quale lavora attualmente nei panni di opinionista. “Mediaset mi regala questa foto per Pasqua! Che vorrà dire?”, si domanda la Bonaccorti nella didascalia del post Instagram. Nella foto in oggetto la popolare conduttrice è immortalata in uno scatto di qualche decennio fa con in braccio un tenero tigrotto. “Comunque io non ricordo né il programma né la tigre!”, aggiunge Enrica prima dei suoi auguri di Pasqua riservati ai suoi follower. Con il suo post la conduttrice, oggi spesso ospite in qualità di opinionista nella trasmissione di Barbara d’Urso, Live non è la d’Urso, si appella ai ricordi dei suoi fan per poter capire il senso degli originali auguri di Mediaset. Nella foto la Bonaccorti è in abiti eleganti, mentre stringe il tenero cucciolo di felino ancora del tutto innocuo. I follower hanno subito risposto al suo appello indiretto fornendo le possibile risposte ai dubbi della presentatrice televisiva.

ENRICA BONACCORTI, GLI STRANI AUGURI DI PASQUA DA MEDIASET

La foto postata da Enrica Bonaccorti e che la ritrae in compagnia di un cucciolo di tigre, secondo la maggior parte dei follower risalirebbe ad un periodo tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta. “A Giudicare dalla pettinatura sembrerebbe il periodo de La Giostra… 1987”, scrive un utente. Quello è anche l’anno in cui la Bonaccorti passò dalla Rai all’allora Fininvest dopo lo scandalo che le costò l’allontanamento dal servizio pubblico (rivelò in diretta tv di essere incinta – anche se poi ebbe un aborto spontaneo – e fu per questo accusata di aver fatto uso privato del servizio pubblico). “Ti sei pentita di essere passata a Mediaset nel 1987?”, le domanda un altro follower. “Enrica potrebbe essere del periodo de “La Giostra” e “Ciao Enrica” quando nel 1987 passasti alla Fininvest, quindi pre Cari genitori!”, si legge ancora tra i commenti, confermando il dubbio condiviso dalla maggior parte dei suoi fan. E’ possibile che l’Azienda Mediaset, con questa foto, abbia in qualche modo voluto ricordare proprio il suo approdo di oltre un trentennio fa? Certamente un modo inedito per fare degli auguri di Pasqua!





