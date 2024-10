Ecco chi era Enrica Carello, la mamma di Mike Bongiorno: il trasferimento in Italia dopo la crisi del 1929

Mike Bongiorno è sempre stato molto legato a sua mamma Enrica Carello, con la quale trascorse gran parte della sua infanzia dopo la separazione dal padre. Enrica era una donna appartenente alla borghesia torinese, componente di una famiglia industriale che produceva fanali d’auto. Dopo la crisi economica del 29 ed un’infanzia agiata a Manhattan, la mamma si trasferisce con Mike in Italia, a Torino, mentre il papà tentava di risollevare le sorti finanziarie della famiglia.

Enrica e il marito finiscono per separarsi negli anni successivi e a quel punto Mike si stabilizza a Torino, dove studia e inizia a lavorare come giornalista. A Torino, oltre a mamma Enrica, il celebre conduttore può contare sugli zii Giuseppina, sorella della madre, e il generale Nicolò Oneto di San Lorenzo, il cui nome verrà poi dato al secondogenito proprio in memoria dell’amato zio.

Mike Bongiorno, l’infanzia con mamma Enrica e le prime esperienze lavorative

Nonostante le difficoltà, sua mamma Enrica – che era l’ultima arrivata di dodici figli – riesce a tenere in piedi la situazione e il rapporto con il figlio Mike Bongiorno. Nella sua infanzia, Enrica aveva vissuto nell’agio, grazie al papà che appunto dirigeva un’azienda ben strutturato. Così a Torino, Mike riuscì a spiccare il volo, dopo gli studi classici e l’inizio di una collaborazione con la redazione sportiva del quotidiano La Stampa.

Nella sua esperienza giornalistica, Mike Bongiorno riuscì subito a realizzare un sogno, quello di seguire la sua squadra del cuore, la Juventus, oltre ad aver seguito il Torino e alcuni eventi sportivi locali e fuori Torino.

