Enrica Cenzatti, ex moglie di Andrea Bocelli/ Il tenore: “L’amore dura solo se…”

Enrica Cenzatti è la prima moglie del celebre tenore Andrea Bocelli. Lei non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo ma il suo nome è piuttosto popolare, in quanto associato al famosissimo artista. I due si sono conosciuti da giovanissimi: all’epoca Enrica aveva solo diciassette anni e con Andrea è scattato subito il colpo del fulmine. Quando si sono incontrati la prima volta, Andrea Bocelli suonava il piano in un bar e lei, già dall’ingresso, rimase subito molto colpita e attratta dall’uomo.

Virginia Bocelli, chi è la figlia di Andrea Bocelli/ Debutto da attrice in Doc 2

Così la coppia sale all’altare nel 1992 e dopo tre anni arriva il primo figlio, Amos, mentre nel 1997 nasce Matteo, che sta cercando di seguire le Rome del padre nel mondo della musica. Tra Enrica Cenzatti e Andrea le cose non sono andate per il verso giusto e nel 2002 si sono separati.

Enrica Cenzatti, ex moglie di Andrea Bocelli: dopo la rottura il trasferimento a Forte dei Marmi

Dopo la rottura con Enrica Cenzatti, Andrea ha conosciuto Veronica Berti che nel 2014 è diventata la sua seconda moglie, nonché madre della figlia Virginia. L’ex compagna di Andrea Bocelli si è quindi trasferita in una villa in Toscana, insieme ai figli. A proposito di amore e relazioni, senza però fare riferimento alla storia con la Cenzatti, qualche anno fa il tenore aveva dichiarato alla rivista People: “Se la porta della camera da letto si apre su qualcosa di bello e interessante, allora l’amore durerà. Se invece si apre su qualcosa che è noioso o poco interessante, non durerà”.

Andrea Bocelli/ Lo show di Natale dei record è in streaming “Sarà bello tornarci”

LEGGI ANCHE:

Andrea Bocelli come ha perso la vista?/ Il racconto: "Cieco per una pallonata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA