Enrica e Annamaria cercano il primo amore a C’è posta per te dopo 60 anni/ Sei ‘pretendenti’ trovati ma…

Annamaria ed Enrica cercano il primo amore a C’è posta per te 2024

Dopo due drammatiche storie, Maria De Filippi lascia spazio a qualcosa di molto più leggero nella terza puntata di C’è posta per te 2024. Fanno il loro ingresso in studio Annamaria ed Enrica, due donne che cercano il loro primo amore. La prima cerca Gianni, ragazzo conosciuto quando aveva 15 anni (dunque ben 67 anni prima). Enrica invece cerca Raimondo, un ragazzo conosciuto da giovanissima. Fu lui a salvarla dal mare in tempesta, gettandosi per portarla a riva, e a toglierle le spine di un riccio dal piede. I due si baciano ma poi lui scomparirà. Parliamo di 57 anni fa.

Entrambe le donne si sposeranno ma poi rimarranno vedove precocemente. Oggi, decenni dopo, cercano ognuna quel loro primo amore. Riusciranno a trovarlo? Maria De Filippi svela subito di aver trovato quattro Gianni che corrispondono alla descrizione di Annamaria.

Annamaria ed Enrica ritrovano il primo amore grazie a Maria De Filippi: lieto fine a C’è posta per te

Il primo fa le sue presentazioni ma gli indizi non coincidono con la persona. Si passa dunque al secondo Gianni ma anche questa volta è un buco nell’acqua. C’è però un terzo Gianni ma Annamaria lo boccia subito, dicendo che non è lui. E infatti lui conferma. Si passa quindi al quarto ed ultimo Gianni che è quello giusto: l’uomo si ricorda di lei ed è pronto a riabbracciarla.

Si passa allora alla seconda signora. Per Enrica Maria De Filippi rivela di aver trovato due uomini che corrispondono alla sua descrizione. I due Raimondo fanno il loro ingresso insieme e scoprono anche di conoscersi: “Abbiamo stesso nome e cognome, età e viviamo nello stesso paese”. Anche in questo caso Maria fa centro: uno dei due è quello giusto. Entrambi gli uomini accettano di aprire la busta e incontrare le rispettive ‘ex fiamme’.











