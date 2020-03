Enrica moglie Beppe Vessicchio/ La donna del mistero e un giallo su di lei

Enrica è la moglie di Beppe Vessicchio, un dettaglio che tutti gli ammiratori del direttore d’orchestra conoscono ormai da tempo. Quanto sappiamo però sulla donna del mistero? Non sono così frequenti infatti le sue apparizioni accanto al consorte, anche se sappiamo che i due si sono fidanzati alla fine degli anni Settanta, per poi trovarsi all’altare dopo 12 anni di fidanzamento. “L’ho conquistata con la musica”, ha rivelato Vessicchio a Verissimo parlando della sua dolce metà, “la nostra canzone ai tempi fu You Got The Friend di James Taylor, scritta da Carole King”. Anche se Enrica ha spesso preferito non mostrarsi in pubblico, il suo ruolo è stato essenziale perchè Vessicchio riuscisse a non cedere di fronte ai tanti ostacoli. “Non è facile fare musica agli inizi”, ha raccontato, “non solo per te ma per gli altri, per la tua famiglia che ti chiede conto di quanto guadagni”. Enrica non è solo importante come sostegno per il direttore: è proprio lei che cura la sua famosa barba, fin da quando si sono incontrati. Vessicchio infatti ha scelto di non radersi fin dalla giovane età e così continua anche adesso. “La taglierei solo per qualcosa di importante per la comunità”, ha ammesso.

Enrica moglie Beppe Vessicchio, il giallo sulla donna

E’ giallo su Enrica, la moglie di Beppe Vessicchio. Mentre il musicista e direttore d’orchestra continua a riscuotere consensi sui social, gli spettatori si interrogano ancora su chi sia la donna che gli ha rubato il cuore. Ormai oltre 40 anni fa, tra l’altro. Di lei tuttavia sappiamo davvero poco: così come il marito e forse anche di più, Enrica appare una donna più che riservata. In passato qualcuno l’ha paragonata a Sophia Loren, per via dei lineamenti del suo volto, ma non sarà stata di certo questa vaga somiglianza a conquistare il Maestro. Sappiamo che Enrica e Vessicchio hanno iniziato la loro relazione nel ’77 e che dopo essersi sposati hanno dato alla luce la figlia Alessia, l’unica della coppia. A sua volta, l’erede del Maestro ha avuto una figlia, Teresa, che oggi dovrebbe avere 23 anni. “Gli unici maschi di casa”, ha detto il compositore a Famiglia Cristiana, “siamo io e il gatto, che fa il compleanno il mio stesso giorno”. Oggi, venerdì 28 febbraio, Beppe Vessicchio sarà nel primo appuntamento del Serale di Amici 2020 e possiamo dare per scontato che non dirà molto sulla moglie o sulla sua vita privata. Anche se i fan vorrebbero sapere davvero tutto di Enrica e conoscere meglio il Maestro, anche per quanto riguarda la sua sfera personale.

