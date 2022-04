Enrica e Alessia, moglie e figlia di Beppe Vessicchio/ “Non mi ha mai visto senza”

Un amore indissolubile, che resiste ormai da quasi mezzo secolo, a conferma di come sia possibile restare uniti nonostante il trascorrere del tempo e le prove che inevitabilmente la vita ci mette davanti. E’ il caso di Beppe Vessicchio e della moglie Enrica, che si sono conosciuti nel 1977, pur essendosi sposati nel 1989.

Amici 21, Gio al serale dopo l'eliminazione/ Vessicchio: "Va data la seconda chance"

Ed è stata proprio la musica, da sempre uno dei motivi di vita del direttore d’orchestra, a fare da collante al loro amore: “L’ho conquistata con la musica. La nostra canzone ai tempi fu ‘You got the Friend’ di James Taylor, scritta da Carol King”.

Il grande amore di Beppe Vessicchio per la moglie Enrica e la figlia Alessia

Non solo i risultati ottenuti in carriera (al Festival di Sanremo era uno dei più attesi, dove ha accompagnato Le Vibrazioni), ma anche la sua bella famiglia è uno dei motivi che possono rendere orgoglioso Vessicchio. Anzi, in più occasioni l’uomo ha sottolineato quanto la moglie rappresenti per ui un punto di riferimento nelle grandi e nelle piccole cose.

Amici 21, Beppe Vessicchio premia LDA/ Perchè aveva lasciato Amici?

“E’ sempre stata importantissima, mi ha aiutato a non cedere. Non è facile fare musica agli inizi, non solo per te, ma per gli altri, per la tua famiglia, che ti chiede conto di quanto guadagni”. Il direttore d’orchestra ha inoltre rivelato un particolare inedito sulla sua quotidianità con la sua consorte: “E’ mia moglie Enrica a curare la mia barba, non mi ha mai visto senza. Fiorello mi aveva proposto di tagliarla in diretta per beneficenza ma dissi di no, sarebbe stato un trauma per me. La taglierei solo per qualcosa di importante per la comunità”.

Enrica e Alessia, moglie e figlia Beppe Vessicchio/ 40 anni d'amore e matrimonio

Dalla loro unione è nata una sola figlia, Alessia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA