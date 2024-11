Uno dei personaggi più famosi della musica italiana è Beppe Vessicchio, che per tanti anni è stato il direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo. Durante l’estate 2024 è stato anche ospite di un programma su Italia 1, “Tilt, tieni il tempo”, dove ancora una volta ha mostrato tutta la sua personalità saggia e acculturata. Oltre alla brillante carriera, ha anche una moglie eccezionale di nome Enrica Mormile con la quale ha avuto una figlia di nome Alessia.

Beppe Vessicchio e la moglie Enrica Mormile sono sposati ormai da quarant’anni e poco più, con un matrimonio che ha affrontato qualsiasi problema e intoppo tipico di una vita lunga e piena di successi. Enrica Mormile, come lui stesso ha raccontato, gli è sempre stata accanto, supportandolo in ogni tappa nella carriera televisiva e musicale. Oggi i due sono diventati nonni dato che anche la figlia Alessia Vessicchio ha costruito a sua volta una splendida famiglia. Enrica Mormile e Beppe Vessicchio hanno iniziato la loro relazione negli anni ’70, e da allora non si sono più lasciati.

A fianco di Beppe Vessicchio, c’è da oltre quarant’anni la sua adorata moglie, Enrica Mormile. La loro storia è nata anche dalla passione per la musica, e come lui stesso ha raccontato, la canzone che li accomuna è la più famosa di James Taylor, “You’ve got a friend“, un brano dal significato molto profondo, che parla di quanto sia importante avere qualcuno accanto nei momenti di difficoltà. Ed è per questo che hanno trasformato il brano nel simbolo della loro relazione. “Ci manchiamo anche se sappiamo di essere sempre vicini”, aveva detto Beppe Vessicchio a Verissimo, raccontando del loro meraviglioso matrimonio.

Ora Beppe Vessicchio ed Enrica Mormile sono nonni di Caterina e Alice, le loro nipotine figlie di Alessia. Una famiglia piena di donne la loro, che come ha confessato Beppe Vessicchio, è sempre piena di gioia e lo rende tanto felice ogni giorno. Insomma, una vita completa, con un matrimonio che ha saputo superare ogni divergenza e che ha reso Beppe Vessicchio un grande esempio da seguire oltre che il più famoso direttore d’orchestra italiano.