Beppe Vessicchio è indubbiamente stato uno dei professori più amati della scuola di Amici di Maria De Filippi. Giuseppe Vessicchio, questo il suo vero nome, è tra gli ospiti protagonisti della terza ed ultima puntata di This Is Me, lo show evento che celebra i talenti nati nella scuola più seguita ed ambiata d’Italia. Nato e cresciuto a Napoli, Beppe Vessicchio si avvicina alla musica giovanissimo entrando nel gruppo dei Trettré composto da Gino Cogliandro, Edoardo Romano e Mirko Setaro. Sin da bambino nutre una grande passione per la musica come egli stesso ha raccontato in una vecchia intervista: “ho cominciato in casa, erano presenti una chitarra, una fisarmonica e un vecchio mandolino”.

Nel 1990 debuta al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra diventandone nel tempo uno dei nomi più amati. “Mi trovai a dirigere lì grazie a Adriano Aragozzini che fece una promessa a Gino Paoli di portare a Sanremo l’orchestra” – ha raccontato il direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo.

Beppe Vessicchio: dal Festival di Sanremo alla grande popolarità con Amici di Maria De Filippi

Negli anni Beppe Vessicchio è tornato tantissime volte al Festival di Sanremo dirigendo gli Avion Travel nel 2000, Alexia nel 2003 e Valerio Scanu nel 2010 ed anche nel 2011 con Roberto Vecchioni. Dalla kermesse canora più amata d’Italia è approdato poi nella primissima edizione di Saranno Famosi poi diventato Amici di Maria De Filippi. Una popolarità in continua crescita che negli ultimi anni l’ha reso uno dei personaggi più popolari dei social con migliaia di meme. “Non mi aspettavo assolutamente quest’attenzione dei social” – ha detto il direttore d’orchestra che ha sottolineato come non abbia fatto assolutamente nulla per creare tutta questa attenzione da parte del pubblico.

Una cosa è certa Beppe Vessichio è felicissimo di tutto questo affetto dimostratogli dal pubblico: “mi ha caricato di gioia ma, allo stesso tempo, di responsabilità, perché quando vedi che le persone a prescindere ti vogliono bene, a maggior ragione devi fare attenzione a quello che fai e a quello che dici”.