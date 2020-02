Enrica Pintore e Emanuel Caserio/ I volti de Il paradiso delle signore (Vieni da me)

Enrica Pintore e Emanuel Caserio oggi ospiti a Vieni da me: i due volti de Il paradiso delle signore sono stati protagonisti nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo. Una soap made in Italy che sta avendo grande successo sulla rete principale della televisione di Stato, 2 milioni di spettatori al giorno, e la giovane attrice ha spiegato sull’importanza del prodotto ispirato ad un romanzo di Emile Zola: «Racconta la prima emancipazione delle donne, questo è quello che mi raccontano le signore di oggi». Presente in studio anche la giornalista de La Gazzetta dello Sport Elisabetta Esposito, che ha evidenziato: «E’ un appuntamento quotidiano che tiene incollati 2 milioni di spettatori alla tivù: piace l’atmosfera dell’Italia post seconda guerra mondiale, i costumi, queste donne che cercano l’emancipazione». Due giovani attori che stanno ottenendo un buon successo grazie alla loro presenza nella soap opera, senza dimenticare che Enrica Pintore ha già preso parte ad altri appuntamenti tv degni di nota: dalle apparizioni ne I Cesaroni e in Don Matteo, passando per l’esperienza a Un medico in famiglia e Enrico Piaggio – Un sogno italiano.

