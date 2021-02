Enrico Bartolini, chef al Mudec di Milano/ 8 stelle Michelin è un record italiano

Chi è Enrico Bartolini?

Spazio a una vera e propria star, stasera, 25 febbraio, ci sarà Enrico Bartolini a Masterchef Italia 2021. Chef al Mudec di Milano ha stabilito un singolare record in Italia collezionando ben 8 stelle Michelin. Non solo perché nel mondo è conosciuto per essere l’unico chef della storia ad aver conquistato quattro stelle in una sola volta, due delle quali proprio col Mudec. A 29 anni ottenne la sua prima Stella Michelin al ristorante Le Robinie in Oltrepò Pavese, conquistando dunque la stima dei critici e raccogliendo applausi da parte del mondo della ristorazione.

Enrico Bartolini, chef al Mudec di Milano: cosa cucinerà stasera?

Cosa cucinerà stasera a Masterchef Italia 2021 Enrico Bartolini? I cuochi amatoriali della cucina di Sky Uno avranno la possibilità di accedere in una delle cucine più esclusive non solo d’Italia, ma del mondo, cucineranno infatti nel Mudec, il Museo delle Culture a Milano. Sulle orme del maestro Gualtiero Marchesi ha presentato un saggio di alta ristorazione con i suoi piatti che sono sicuramente molto complessi da riprodurre. Sarà interessante vedere i concorrenti rapportarsi con questo mondo splendido e sicuramente molto complesso.



