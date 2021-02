Masterchef Italia 10, Ed.2021/ Diretta, eliminati e finalisti: ospite lo chef Riccardo Canella

Masterchef Italia 10, anticipazioni semifinale 25 febbraio

L’avventura dei concorrenti di Masterchef Italia 10 sta per giungere al termine. Giovedì 25 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV, va in onda la semifinale di Masterchef Italia 10. La partola d’ordine di questa sera è perfezione. Tutti i concorrenti ancora in gara non dovranno sbagliare assolutamente nulla per staccare il biglietto per la finalissima. Anche questa sera, a giudicare i piatti degli aspiranti chef saranno i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, dopo aver seguito, passo dopo passo, sfida dopo sfida, sceglieranno i finalisti della decima edizione del talent show culinario che ha appassionato il pubblico sin dalla prima puntata.

I CONCORRENTI RIMASTI IN GARA

Al termine della decima puntata di Masterchef Italia 10, sono stati eliminati Jia Bi e Eduard Lora Alcantara che hanno rinunciato al sogno di vincere il talent. A contendersi la finalissima sono rimasti in sei. Questa sera, proveranno a strappare il biglietto per la dodicesima ed ultima puntata di Masterchef Italia Francesco Aquila, Antonio Colasanto, Azzurra D’Arpa, Federica Di Lieto, Monir Eddardary e Irene Volpe. Chi saranno i finalisti?

MASTERCHEF ITALIA 10: MISTERY BOX E INVENTION TEST

La Mistery Box della semifinale di Masterchef Italia 10 avrà il sapore di casa. Una persona cara fornirà a ciascun concorrente un ingrediente principale per affrontare la prova. Il vincitore di questa prova avrà un importante vantaggio nell’Invention Test che avrà come ospite lo chef Riccardo Canella, il sous chef del Noma, a Copenaghen. Il vincitore della Mistery Box potrà così conoscere in anticipo rispetto agli altri concorrenti i 12 ingredienti che porterà lo chef Riccardo Canella e assegnerà due ingredienti agli altri semifinalisti. Chi riuscirà a superare tale prova? Il trionfatore avrà un bonus ancora più importante nella successiva sfida.

MASTERCHEF ITALIA 10: PROVA IN ESTERNA NEL RISTORANTE ENRICO BARTOLINI

La semifinale di Masterchef Italia 10 avrà una prova in esterna particolarmente complicata che si svolgerà nel ristorante Enrico Bartolini. In questa prova, non ci saranno brigate. Tutti saranno contro tutti con un unico obiettivo: superare la prova, andare direttamente in finale ed evitare il Pressure Test. Durante la prova in esterna, i concorrenti dovranno riprodurre perfettamente un piatto dello Chef Bartolini che vanta ben 8 stelle Michelin con i suoi 5 ristoranti. I concorrenti che riusciranno a superare la prova andranno direttamente in finale mentre gli altri affronteranno il Pressure Test. Chi non riuscirà a superare a quest’ultima sfida dovrà abbandonare il sogno di partecipare alla finalissima di Masterchef Italia 10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA