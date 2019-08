Enrico Brignano, dedica a Flora Canto e figlia/ Ma lei aspetta proposta di matrimonio

Poche parole, ma dritte al cuore. Enrico Brignano le ha dedicate alla sua famiglia, costituita dalla compagna Flora Canto e dalla loro bambina. «Vi guardo dormire e non so più se chi sogna sono io o voi», ha scritto su Instagram l’attore. Tra i tanti commenti che il post ha suscitato c’è quello di Tosca D’Aquino, che ha scritto: «Che meraviglia!». Ma romantica era stata anche la dedica di qualche giorno fa di Flora Canto. «Non ci ferma nessuno!!! Anche controvento», aveva scritto infatti sulla sua pagina Instagram in occasione del Ferragosto. La relazione tra i due procede dunque a gonfie vele, motivo per il quale in molti si chiedono perché non convolino presto a nozze. La stessa Flora Canto nei giorni scorsi ha rivelato che sta ancora aspettando la proposta di matrimonio del compagno Enrico Brignano. Legati da sei anni, due anni fa hanno dato alla luce la loro prima figlia. Ma di matrimonio ancora nessuna ombra…

ENRICO BRIGNANO, DEDICA A FLORA CANTO E FIGLIA. MA IL MATRIMONIO…

«Ci tengo al matrimonio, soprattutto per nostra figlia Martina», ha dichiarato Flora Canto in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. In attesa della proposta ha cominciato a ridimensionare i suoi sogni: «Prima desideravo una cerimonia sulla spiaggia, ma se Brignano si decide a chieder la mia mano, mi sposo anche su un marciapiede o sul raccordo anulare». Non manca un pizzico di ironia nelle parole della conduttrice, quella stessa ironia tipica dell’attore. Ma l’ex volto di Uomini e Donne non sogna solo di sposare Enrico Brignano: vorrebbe avere un secondo figlio. Molto presto la cicogna spiccherà il volo? «Enrico lo vuole da morire, ma so’ tutti bravi coi pancioni delle altre». I due comunque sono pronti a lavorarci, ma dall’anno prossimo, stando a quanto rivelato dalla 35enne, che ha 17 anni meno dell’attore comico. «Se aspetto ancora un po’, dovrò cambiare i pannolini pure a lui…». Chissà se il nuovo anno regalerà loro un matrimonio e un secondo figlio…

