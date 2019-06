Flora Canto, fidanzata Enrico Brignano/ Nozze e secondo figlio in arrivo? Per ora…

Ne è passato di tempo da quando Flora Canto varcava lo studio di Uomini e Donne alla ricerca dell’amore dopo la delusione datale da Filippo Bisciglia. Oggi l’amore lo ha trovato e le ha donato una bellissima bambina, Martina. Il fortunato è Enrico Brignano, il noto attore e comico che qualche tempo fa ha raccontato ai microfoni di Domenica In come è nato questo amore. “Ci siamo incontrati sul palcoscenico, c’era un’intesa immediata. Raramente trovavo feeling con le attrici. Lei aveva questa capacità di capire tutte le mie battute, poi ha i famosi tempi comici. E poi è bona” ha ammesso con la sua solita simpatia. Un amore nato nel 2013 a Sabaudia che mai è stato ostacolato dai 17 anni di differenza. Oggi i due hanno una bambina ma il pensiero vola al matrimonio e all’arrivo di un altro bebè.

Flora Canto ed Enrico Brignano: secondo figlio in arrivo?

Flora Canto ed Enrico Brignano non sono ancora sposati, eppure il grande passo potrebbe arrivare a breve. D’altronde, in un’intervista di qualche tempo fa, la Canto, oggi comica a Colorado, ha ammesso: “Desideravamo un figlio più del sì. Però ci sposeremo presto come nei film: in spiaggia, con pochi amici, con Martina che porta le fedi. E non vogliamo che Martina sia figlia unica. Enrico non è un ragazzino, quindi non aspetteremo molto a fare un altro figlio”. Insomma, il desiderio di convolare a nozze c’è da parte di entrambi, così come quello di allargare la famiglia. Ma quando? Al momento non ci sono indizi o dichiarazioni in merito che possano farci capire qualcosa di più sulle loro intenzioni. Non resta che attendere la loro prossima mossa.

