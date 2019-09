Enrico Brignano/ “Un attore, un uomo e papà della piccola Martina” (Verissimo)

Ruoli invertiti per Enrico Brignano e Flora Canto, dato che sarà quest’ultima a far parte del cast di Tale e Quale Show 2019 in qualità di concorrente e che lui si “limiterà” ad essere il primo ospite della nuova stagione di Verissimo. L’attore non ha bisogno di presentazione perché è uno dei volti più apprezzati della comicità italiana e in questa settimana in particolare ha registrato un doppio traguardo. Da un lato il debutto della Canto nel talent show di Carlo Conti, dall’altra il lancio del suo nuovo film Tutta un’altra vita, dove riveste i panni di un tassista sotto la guida del regista Alessandro Pondi. La pellicola è approdata sul grande schermo ieri, giovedì 12 settembre, ad un giorno di distanza dalla diretta del talent in cui troveremo la moglie. Nonostante gli impegni con le prove tecniche e di look, Flora è riuscita anche ad essere presente durante la prima del film di Brignano. “Grazie amore mio per essere sempre accanto a me“, scrive il comico con tanto di cuoricino finale. Su Instagram li ritroviamo in una foto con alle spalle la locandina cartonata della pellicola. Lei vestita in modo sportivo ed elegante con maglia tigrata e pantaloni neri, borsetta crema e scarpe in tinta. Lui perfetto in un abito scuro e lucido, entrambi innamoratissimi. Clicca qui per guardare la foto di Enrico Brignano e Flora Canto.

ENRICO BRIGNANO: “UN ATTORE, UN UOMO E UN PAPA'”

La ruota della fortuna gira ancora una volta a favore di Enrico Brignano, anche se gli ultimi mesi non sono stati poi così felici. A pochi passi dal suo ritorno sul piccolo schermo, l’attore si è ritrovato a combattere al fianco della moglie Flora Canto contro una malattia di cui ancora non si sa nulla. Le poche dichiarazioni rilasciate dalla concorrente di Tale e Quale Show 2019 parlano infatti di un intervento fatto con successo e nulla di più. Il mese di settembre per fortuna ha portato ad entrambi una ventata di freschezza, anche dal punto di vista lavorativo. “È stata un’estate in cui ai bagni al mare ho sostituito quelli di folla, nell’abbraccio del pubblico“, scrive Brignano sui social ringraziando tutti i fan che lo hanno seguito e applaudito nel corso della sua tournée. “Mi restano le foto, i ricordi e un po’ di malinconia“, conclude anticipando che presto tornerà in teatro con uno dei suoi spettacoli. Un giro di live che ha riscosso un forte successo, se si pensa che uno degli ultimi interventi sul palco, avvenuto a Pescara, ha registrato il sold out. Oggi pomeriggio, però, per la gioia dei suoi fan, tornerà a raccontarsi a Verissimo e, come dice il promo della trasmissione di Silvia Toffanin, come “attore, uomo e padre”.

