Martina e Niccolò, chi sono i figli di Flora Canto ed Enrico Brignano: “Il matrimonio…“

Flora Canto è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona, la prima di questa nuova settimana, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. L’attrice e conduttrice si racconterà tra carriera e vita privata, quest’ultima caratterizzata dal profondo amore per il marito Enrico Brignano e per i due figli nati dalla loro relazione. Prima di convolare a nozze nell’estate 2022, infatti, la coppia è stata fidanzata per diversi anni e hanno costruito una splendida famiglia assieme ai figli Martina e Niccolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021.

Flora Canto ha così assaporato per ben due volte la gioia della maternità, allargando la famiglia al fianco del marito Enrico Brignano. Le vite della coppia si riconducono ai loro figli e, per loro, hanno anche deciso di coronare la loro storia d’amore con il matrimonio, un plus per loro. In un’intervista a Quotidiano.net nel 2022 il comico aveva confessato: “In realtà io e Flora eravamo già sposati, all’atto pratico è cambiato poco, più che altro abbiamo pensato al futuro dei nostri figli. Lei era al primo matrimonio, c’è un video in cui non trattiene l’emozione quando mi vede con Niccolò in braccio e Martina al mio fianco“.

Flora Canto ed Enrico Brignano, smentita l’ipotesi di un terzo figlio

Flora Canto ed Enrico Brignano hanno così deciso di sposarsi per garantire sicurezze ai figli Martina e Niccolò, in vista del loro futuro. Ma c’è la possibilità che la loro famiglia possa allargarsi ulteriormente con la nascita di un terzo figlio? Al momento tale ipotesi sembra piuttosto remota e la coppia preferirebbe concentrarsi ora sulla crescita dei due bambini. In una vecchia intervista rilasciata a Verissimo nel 2021, pochi mesi dopo la nascita del secondogenito, l’attrice aveva smentito tale ipotesi con una battuta: “Terzo figlio? No, stiamo bene così. Al massimo prendiamo un barboncino…“.