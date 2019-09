Enrico Contarin “friendzonato” da Audrey Chabloz?/ La verità a Pomeriggio 5

Enrico Contarin è ancora cotto di Audrey Chabloz? Il concorrente veneto del Grande Fratello 16 è stato davvero sedotto e abbandonato dalla bellissima Audrey? A raccontare la verità, nel salotto di Pomeriggio 5, è proprio Enrico Contarin che, in una lettera pubblicata sul settimanale di Più ha raccontato di provare ancora qualcosa per la sua ex coinquilina. “Alla festa della produzione con tutti noi concorrenti, mentre ballavamo, mi sono avvicinato a te e, finalmente, ti ho baciato. L’emozione di quel momento non riesco neanche a descriverla. Poi, ti ho invitato a cena per la sera seguente”, ha ricordato Contarin nella lettera aggiungendo poi – “Ti ho cercato ma tu sei praticamente sparita e non sono riuscito a contattarti. E allora sono partito per una vera e propria odissea: trenta giorni in vacanza in giro per l’Italia e con una speranza, quella di riuscire a dimenticarti. Ma dalla testa il pensiero di te ancora non se n’è andato”. Attualmente single, Contarin avrà dimenticato Audrey? La verità arriverà oggi nel salotto di Pomeriggio 5.

ENRICO CONTARIN: POESIA PER AUDREY CHABLOZ?

Enrico Contarin ha pubblicato una poesia tirando fuori il lato artistico che aveva sfoggiato durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. “Avete presente non capire niente? Quel piccolo istante in cui da grande torni a essere bambino e al tuo cuore fai parlare il vino. Capita ormai spesso di non accontentarsi del solito sesso, di voler al tuo fianco trovare una persona da sapere amare. Difficile spiegare quello che accade, basterebbe soltanto lasciarsi andare e vivere quell’attimo senza respiro in apnea mentre sfiori il suo viso. Perchè l’amore non ha bisogno d’istruzioni, è un gioco di sguardi, silenzi ed emozioni”, scrive il Contarin poeta. La poesia sarà dedicata proprio ad Audrey o un’altra donna ha ispirato l’ex gieffino?





