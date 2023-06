Enrico Griselli, chi è il marito di Serena Autieri/ “È geloso, ma non deve esserlo perché sono innamorata”

Serena Autieri, l’amore con il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia

Serena Autieri, protagonista dell’estate di Raiuno con il programma Unomattina Estate insieme a Gigi Marzullo, ospite della puntata del 13 giugno di Oggi è un altro giorno, ripercorre la propria carriera soffermandosi anche sulla vita privata. L’attrice ricorda la sua infanzia parlando del rapporto speciale con i nonni che le hanno trasmesso l’amore per la musica napoletana. Il grande amore della vita dell’attrice, però, è la figlia Giulia, nata dall’amore con il marito Enrico Griselli con cui c’è un rapporto di stima e complicità che li porta a confrontarsi sulle rispettive scelte professionali.

Seduta accanto a Gigi Marzullo, la Autieri svela di avere accanto un marito geloso. “E’ geloso, ma non deve esserlo perché sono innamoratissima”, ammette l’attrice che, poi, di fronte alle immagini della figlia Giulia, non riesce a trattenere il sorriso – “E’ un peperino“, ammette.

Serena Autieri e il rapporto con Gigi Marzullo

Serena Autieri e Gigi Marzullo faranno compagnia al pubblico di Raiuno per tutta l’estate. Coppia inedita professionalmente ma unita da un lungo rapporto umano. “Lui mi ha fatto la prima intervista importante dopo la fine dell’esperienza sul set della meravigliosa macchina che è Un posto al sole”, racconta la Autieri. “Ci conosciamo da più di vent’anni e lui conosce anche mio marito”, aggiunge l’attrice.

Gigi Maruzzo e la Autieri sono così pronti a fare compagnia ai telespettatori anche se il primo non nasconde che c’è una cosa che proprio non riesce a fare. “Non riesco proprio a svegliarmi presto la mattina. Se arriverò in ritardo, Serena potrà andare avanti da sola”, conclude.

