Enrico Letta contro Salvini/ “Irresponsabile, è un problema per l’Italia”

L’assenza della Lega al Consiglio dei ministri sulla legge delega fiscale ha scatenato il caos all’interno del governo, Enrico Letta si scaglia contro Matteo Salvini. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, il segretario del Partito Democratico ha definito gravi le parole del leader del Carroccio su Draghi, ribadendo pieno sostegno al premier: «Lo strappo di Salvini è gravissimo e irresponsabile. La riforma fiscale è fondamentale per avere i soldi del Pnrr».

«Salvini e Meloni sono un problema per l’Italia», ha aggiunto Enrico Letta, sottolineando che evitare che il potere vada a loro è un problema di tutti gli italiani. L’ex premier si augura un cambio di passo nel Centrodestra, più vicino ai temi europeisti: «Mi auguro che questa sconfitta nazionale provochi a destra un cambio radicale e benefico. Spero che qualcuno trovi il coraggio di far nascere un centrodestra europeista che possa contrapporsi a noi in modo sano, senza che a ogni elezione debba scattare l’allarme per la salvezza del Paese».

ENRICO LETTA: “PD È USCITO DALLE ZTL”

Enrico Letta si è poi soffermato sui risultati delle elezioni comunali, spiegando che sono venuti fuori tutti i candidati dem e il fatto che il Pd sia un partito vero, di popolo e di militanti: «Il Pd ne esce molto forte, abbiamo lavorato sull’identità e lanciato le Agorà, che rappresentano un modello di partito allargato. Possiamo dire che con questo voto il Pd è uscito dalle ZTL». Enrico Letta ha poi parlato dell’alleanza giallorossa, ribadendo la stima nei confronti di Giuseppe Conte: «Lo ritengo un punto chiave dell’evoluzione del sistema. Le elezioni Politiche si terranno nel 2023, la convergenza è naturale ma serve il tempo per fare le scelte giuste».

