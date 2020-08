Enrico Lucherini/ Il ritorno a teatro a 88 anni: “Questa volta frego tutti”

Enrico Lucherini ha deciso di non fermarsi, nonostante gli 88 anni che gravano sulle sue spalle. Anzi, il noto agente delle star ha scelto di ritornare in teatro come attore, dopo aver affrontato una lunga carriera forte del suo motto ‘Purchè se ne parli’. Avrebbe e ha fatto di tutto perchè un’attrice o un film finisse in copertina: “Coinvolsi persino l’immensa Mariangela Melato, protagonista della fiction Rebecca – La prima moglie”, ha detto di recente a Il Fatto Quotidiano, “in una scena lei doveva dare fuoco al castello e ne combinai una grossa. ‘Avvicinati al punto che ti verrà indicato, con i teleobiettivi sembrerà che le fiamme ti sfiorino e per la paura di esserti bruciata le mani, fingi di svenire’. Adoravo queste cose”. Senza dimenticare che nel ’63, sempre in qualità di press agent, Lucherini è riuscito a far sfilare Claudia Cardinale a Cannes con un ghepardo al guinzaglio. Il tutto per lanciare il film Il Gattopardo di Luchino Visconti. Per il suo ritorno sul palco, Lucherini ha deciso di portare la sua agenda, dove ha raccolto 60 anni di cinema italiano. “Ma questa volta frego tutti”, ha aggiunto, “ho sempre parlato di ciò che accadeva sul set, a teatro invece racconterò ciò che ho visto dietro le quinte e nei camerini. Farò ridere fino alle lacrime”. L’idea nasce da Riccardo Rossi, che a causa di altri lavori in corso ha ceduto il posto a Nunzio Bertolami. Sarà lui ad affiancare Lucherini sul palco, a distanza di alcuni anni dalla realizzazione della mostra sull’agente delle star, presso l’Ara Pacis.

ENRICO LUCHERINI, IL GRANDE AGENTE DELLE STAR

Mancano pochi mesi prima che Enrico Lucherini faccia debuttare il suo spettacolo al Teatro Off Off di Roma. Racconterà diversi retroscena legati alla cinematografia italiana e forse pesterà anche qualche piedino. “Non me ne frega niente”, risponde a Il Fatto Quotidiano, a chi gli chiede se teme ritorsioni, “Tanto c’ho un’età e in galera non ci posso andare. Se mi faranno causa, pazienza: quando comincerà il processo sarò già morto”. Oggi, martedì 25 agosto 2020, Enrico Lucherini sarà ospite di Io e te su Rai 1. Racconterà qualcosa di più su questo suo nuovo progetto? E pensare che il padre lo avrebbe voluto medico, anche se Lucherini non ha mai sopportato la vista del sangue. “Ho dovuto studiare Medicina per due anni”, confessa, “perchè papà voleva che mi specializzassi in Radiologia, cosa che poi ha fatto mio fratello”. Lui invece aveva già intuito di voler far parte del mondo dello spettacolo, tanto da iscriversi di nascosto all’Accademia di arte drammatica Silvio d’Amico. Solo che il padre lo ha scoperto e ha deciso di cacciarlo di casa. “Colpa di una tuta”, aggiunge, “che tempo prima vidi addosso a un gruppo di ragazzi ammassati davanti all’Accademia. ‘A che vi serve?’, chiesi. ‘Per un provino’. Lo sostenni anch’io e lo superai”.



