Enrico Mentana, compagno Francesca Fagnani/ Lei: “Nostro amore come giro di Italia”

Francesca Fagnani, la storia d’amore con Enrico Mentana va avanti dal 2013: “Il nostro amore è come il giro di Italia, si vince a tappe”

Forse non tutti sanno che Enrico Mentana è anche il compagno della collega Francesca Fagnani, reduce dal grande successo con la terza stagione di Belve. I due giornalisti sono felicemente fidanzati dal 2013 e quando si tratta di fare un bilancio sulla loro storia d’amore, dribblano con grande eleganza ed ironia. Nella fattispecie, in una intervista rilasciata tempo fa sulle pagine de Il Corriere della sera, Francesca Fagnani aveva detto che “l’amore con Enrico è come il Giro d’Italia, si vince a tappe”. La conduttrice assicura di non aver mai approfittato della popolarità del compagno per farsi strada nel mondo della tv, non a caso in molti nemmeno sapevano che fosse sentimentalmente legata al famoso conduttore. “Non ho fatto mai nulla per mostrarmi in coppia. Neanche una foto insieme (…) Ho fatto tutto da sola, nel bene e nel male”, ha dichiarato lei.

La coppia, oggi, vive felice assieme ai due adorati cani cavalier king, Nina e Bice, spesso protagonisti sui social, tra foto e stories. “Nina l’ha scelta Enrico e sembra una principessa, Bice l’ho scelta io e dovrebbe chiamarsi Scampia. Quel che mi fa rabbia è che sono entrambe pazze di Enrico. Io cucino per loro, ma niente: si buttano solo su di lui”, ha spiegato la Fagnani con la sua solita ironia. “Non siamo una famiglia allargata”, avrebbe invece detto a proposito dei figli di Mentana, avuti da una precedente relazione.

Francesca Fagnani spiega perché non ha avuto figli: “Non penso sia unico modo per realizzarsi”

Enrico Mentana infatti è padre di quattro figli: Stefano, nato da Fulvia Di Giulio; Alice, figlia di Letizia Lorenzini Delmilani, e Giulio e Vittoria, figli dell’ex Miss Italia 1987 Michela Rocco di Torrepadula. Una situazione non semplicissima da gestire, soprattutto per Enrico Mentana, come fa notare con simpatia la Fagnani: “Se è difficile? Per lui sì. Scherzi a parte, ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici. Non è che siamo una famiglia allargata, però”. Francesca Fagnani, invece, non ha avuto figli ma non perché si sia mai negata questa possibilità: “Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere”, ha raccontato. “Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia, ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi”, le parole della giornalista sul tema della famiglia e del successo personale.

