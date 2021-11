Enrico Mentana, compagno Francesca Fagnani/ “Non rinunciamo alla colazione insieme”

Enrico Mentana non è solo il compagno di Francesca Fagnani, “Iena” per una notte nel programma cult di Italia1, ma è anche uno dei giornalisti più famosi del nostro paese. Diciamo chiaramente che Mentana non ha bisogno di presentazioni: a parlare è la sua straordinaria carriera che l’ha visto essere tra i fondatori del TG5. Il giornalista, oggi direttore del TG La7 uno dei più seguiti del piccolo schermo, ospite di Serena Bortone ad Oggi un altro giorno, ha ricordato gli anni della gavetta: “avevo 26 anni, una volta queste chance venivano date a tanti. Ho avuto la fortuna di iniziare presto”. Una carriera di grandi successi, sempre in prima linea, anche se precisa: “sono emotivo, ma non sono ansioso”.

Il giornalista ha poi parlato della sua famiglia: “i miei genitori mi hanno trasmesso amore, mi hanno voluto tanto bene”. Cresciuto a pane ed informazione, il padre era un giornalista sportivo, mentre la madre una ebrea sopravvissuta alla deportazione nazista durante la seconda guerra mondiale ha detto: “di lei ricordo che tutti i giorni che ho passato vivendo in casa dei miei mi veniva a salutare dal balcone mentre uscivo”.

Enrico Mentana e il rapporto con Francesca Fagnani

Enrico Mentana è molto discreto e riservato per quanto concerne la vita privata e sentimentale. Il giornalista è papà di quattro figli nati da relazioni diverse: Stefano, il primogenito, è nato dalla relazione con Fulvia Di Giulio, mentre Alice è nata dall’amore per Letizia Lorenzini Delmilani. Poi il matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, madre dei figli Giulio e Vittoria. Dopo la separazione dall’attrice, Mentana si è legato alla collega giornalista Francesca Fagnani conosciuta dal grande pubblico per il programma “Belve”.

A rivelare qualche dettaglio sul loro amore è stata proprio la conduttrice romana: “io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”. Non solo, la Fagnani ha aggiunto: stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga”.



