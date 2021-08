Enrico Mentana, il rapporto con i figli/ “Cerco di essere un buon papà, non ho sensi di colpa”

Chi sono Stefano, Alice, Giulio, Vittoria i figli di Enrico Mentana

Enrico Mentana ha quattro figli nati da tre relazioni differenti. Il giornalista, infatti, è diventato papà per la prima volta di Stefano nato dalla relazione con Fulvia Di Giulio, mentre Alice è nata dalla relazione con Letizia Lorenzini Delmilani. Successivamente il giornalista e direttore è stato sposato con la ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula e dalla loro unione sono nati Giulio e Vittoria. Mentana parlando proprio del suo ruolo di padre e genitore ha rivelato: “che papà sono? Non ho sensi di colpa, i figli sono Stefano del 1987, accanto Alice del 1992, poi c’è Vittoria del 2007 e quello a destra che mi ha superato che è del 2006 è Giulio, mi ha superato in altezza non so se mi supererà in tutto, magari farà una maratona di 46 ore”.

“Che padre sono?” – si è domandato il giornalista e direttore televisivo ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone precisando – “tutti i padri che lavorano molto dicono cose patetiche, io cerco di essere un buon papà, con Alice che sta a Milano mi son sentito venendo qui, ci siamo sentiti al telefono, sono un padre come tutti”.

Cosa fanno i figli di Enrico Mentana?

Ma cosa fanno i figli di Enrico Mentana? Il primogenito Stefano dopo aver conseguito una laurea in Storia dell’Arte è sceso in politica presentandosi come candidato del Partito Democratico nelle elezioni del 2013. Il figlio di Mentana, infatti, ha una grandissima passione per la politica. La secondogenita Alice, invece, si è laureata presso l’Università Bocconi in Marketing Management e lavora per un’agenzia di comunicazione con sede a Londra.

Poi ci sono i figli Giulio e Vittoria nati dal matrimonio con la modella Michela Rocco di Torrepadula. Su di loro non si conosce quasi nulla data anche l’età molto più piccola rispetto a quella dei fratelli. Una cosa è certa: Enrico Mentana è un papà orgoglioso dei suoi figli che più volte si è definito un padre di “qualità” e non di “quantità” per via dei suoi innumerevoli impegni di lavoro.

