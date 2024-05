ENRICO MENTANA LASCIA LA7?/ Video, dietro l’attacco alla Rete (e a Lilly Gruber) c’è il ritorno a Canale 5?

È divorzio tra Enrico Mentana e La7? Sicuramente c’è alta tensione nella Rete di Urbano Cairo. Anche stasera è proseguita la guerra a distanza tra Mentana e Lilly Gruber. A tirare le bordate è stato il giornalista che, all’inizio del Telegiornale, ha voluto fare nome e cognome e mandare un messaggio alla direzione della sua emittente: “Ieri sera siamo andati un pò lunghi col telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima, la prospettiva di pace in Medio Oriente e la tragedia terribile di Casteldacia, vicino a Palermo, e tante altre notizie. In più come ogni lunedì c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il data room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un pò lunghi, me ne scuso coi telespettatori, un pò lunghi ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa Rete. Chi ci ha seguito, Lilly Gruber, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale e non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa Rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei che da parte dell’azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se sarà cambiato qualcosa sennò ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze”.

Partiamo dall’ultima frase di Mentana che è la vera notizia, dopo un giusto ampio preambolo iniziale. Il conduttore ha fatto capire che fa sul serio, che esige una presa di posizione da parte della direzione de La7. Presa di posizione che ad ora non è ancora arrivata. E così Mentana ha messo la sua Rete con le spalle al muro. O la direzione del patron Cairo interviene e “ammonisce” Lilly Gruber oppure lui prenderà le sue decisioni. Ovvero? Domani potrebbe presentarsi per condurre il Tg e salutare il suo pubblico prima della rottura definitiva. Oppure potrebbe non presentarsi e lasciare ogni comunicazione a un post sui social. Di sicuro questa situazione porta a galla una tensione evidente tra la proprietà e il suo conduttore.

La Gruber, che ricordiamolo per chi avesse la memoria corta, oltre ad essere una giornalista navigata è stata anche parlamentare nelle file del Pd e sa muoversi in certe stanze. Che abbia fatto una sortita del genere contro Enrico Mentana fa capire che forse il giornalista non è più così forte in questo momento ai vertici della sua Rete: la presa di posizione di questa sera potrebbe favorire un chiarimento finale tra lui e la direzione de La7. Che potrebbe scaturire con l’addio di Mentana e, magari, aggiungiamo noi, il ritorno a Mediaset, una operazione alla PierSilvio Berlusconi che non ci stupirebbe. Sicuramente lo scontro infuocato tra Mentana e Lilly Gruber è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma i malumori e le incomprensioni tra Enrico e la sua Rete vengono da più lontano.

IL VIDEO DELL’ATTACCO DI ENRICO MENTANA E IL SUO ULTIMATUM A LA7

Mentana replica a Gruber: “Mi siedo qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gruber ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei miei confronti” pic.twitter.com/9ZrF8HiEvk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 7, 2024













