“Enrico Montesano a Ballando con le stelle” ma il pubblico non lo vuole/ È polemica: “Complottista e novax”

Tra i nomi che dovrebbero calcare il palco di Ballando con le stelle nella prossima edizione, secondo le ultime indiscrezioni, c’è quello di Enrico Montesano. La possibile presenza dell’attore ha però scatenato un’accesa polemica sul web a causa delle posizioni no vax da lui manifestate, critiche al programma che hanno fatto balzare l’hashtag ‘Ballando con le stelle’ in trend topic su Twitter.

Oltre 5.000 tweet sul programma, fa notare Pipol Tv su Instagram, molti dei quali proprio contrari alla partecipazione di Enrico Montesano alla gara condotta da Milly Carlucci. Il comico avrebbe insomma perso la stima di molti italiani proprio a causa delle dichiarazioni fatte tempo addietro sul Covid e sul vaccino.

Sui social, in queste ultime ore, fioccano commenti negativi, come fa notare Pipol TV: “Posso mai accettare di vedere su Rai 1 una persona che dice con convinzione che il covid non esiste?” scrive qualcuno. “Vergognosa la partecipazione di Montesano a Ballando con le stelle”, si legge ancora. “La sua svolta degli ultimi anni novax e complottista è vergognosa”, fa notare ancora qualcuno; “Mio padre è morto di covid. Chi glielo spiega a Montesano e alla Carlucci che gli dà un microfono per dire ciò che vuole in prima serata?”, scrivono sui social. Sono solo alcuni dei tantissimi commenti contro l’attore che, al momento, non commenta, così come la stessa Milly Carlucci. D’altronde non è arrivata ancora alcuna conferma di Montesano come concorrente dai canali ufficiali di Ballando con le stelle.

