Enrico Montesano simbolo neofascista a Ballando con le stelle/ Rischio squalifica?

Enrico Montesano indossa un simbolo neofascista: rischio squalifica da Ballando

Enrico Montesano è stato protagonista di una pagina piuttosto torbida della televisione; l’attore e conduttore televisivo, mentre era nella sala prove di Ballando con le stelle, ha indossato una maglietta della Decima Mas simbolo neofascista. Un gesto azzardato e molto grave dalla quale l’emittente ha preso nettamente le distanze e per il quale rischia la squalifica.

ENRICO MONTESANO E ALESSANDRA TRIPOLI, BALLANDO CON LE STELLE/ Giuria entusiasta: "Vero showman!"

A denunciare l’accaduto ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato le immagini di Enrico Montesano e ha dichiarato: “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima Mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”. Dalle foto, si vede chiaramente ciò che la giudice ha riportato e questo potrebbe avere un forte impatto sul percorso del conduttore nel talent show di Milly Carlucci. Ad intervenire ci ha pensato anche l’amministratore della Rai, dichiarandosi indignato dal gesto dell’attore.

Vanessa, Pietro e Leonardo, nipoti di Enrico Montesano/ "Credo di essere un nonno curioso"

Enrico Montesano e il simbolo neofascista: la reazione della Rai

Enrico Montesano, come hanno dimostrato le immagini condivise da Selvaggia Lucarelli, ha indossato una maglietta della Decima Mas. Il simbolo che invoca il neofascismo, ferita ancora non del tutto chiusa in Italia, ha sollecitato l’intervento anche dell’amministratore della Rai Riccardo Laganà.

L’amministratore Rai dichiara: “Sfugge il controllo editoriale quando si appalta a autori esterni e società di produzione. Pessimo messaggio su Rai1, irricevibile per il servizio pubblico. Ci vuole rispetto per cittadini e Costituzione; auspico seri provvedimenti ma troveranno le solite carte a posto per giustificare“. E’ abbastanza chiaro dalle parole di Roberto Laganà, che Enrico Montesano potrebbe andare incontro ad una possibile squalifica. L’emittente dovrebbe annunciare la decisione presa sull’attore con un comunicato ufficiale. Si attende di capire le sorti del conduttore televisivo per questo gesto azzardato.

Selvaggia Lucarelli 'tradisce' Lorenzo Biagiarelli con Enrico Montesano/ "Mi smovi qualcosa più di lui…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA