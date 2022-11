Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Ballando con le Stelle/ Farà innamorare ancora Selvaggia Lucarelli?

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Ballando con le Stelle: tanti fan e…

Il pubblico ha dimostrato apprezzamenti per Enrico Montesano e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle. L’uomo considerato da tutti un grande artista, ma soprattutto uno intelligente e di cultura. Dopo lo scetticismo iniziale c’è stato un vero cambiamento di passo. C’è chi non ha apprezzato il comportamento di Giampiero Mughini e gli suggerisce di prendere esempio dall’attore. Lo spettacolo è nelle sue vene, si presenta in scena sempre con umiltà e molta gratitudine. Sabato ha dato una grande lezione di teatro e tango. Nelle settimane scorse ha fatto probabilmente delle performance migliori, più coinvolgenti, ma questa è stata di alto livello. Molti utenti stanno apprezzando la bravura e la professionalità dell’attore che senza tesoretti, malattie o pietismo riesce a emozionare.

Selvaggia Lucarelli 'tradisce' Lorenzo Biagiarelli con Enrico Montesano/ "Mi smovi qualcosa più di lui…"

Anche se non vincerà Ballando, sta dimostrando di essere un artista con la A maiuscola, soprattutto perché sta portando in scena la sua professionalità e non le solite polemiche o racconti strappalacrime. Nella prossime puntate il pubblico vorrebbe vedere un Montesano più dinamico che si cimenta in un ballo movimentato e divertente, che riuscirà a rendere unico con la sua verve ironica.

ENRICO MONTESANO E ALESSANDRA TRIPOLI, BALLANDO CON LE STELLE/ Selvaggia lo elogia: "Potresti anche vincere"

Il tango di Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Enrico Montesano con Alessandra Tripoli prima del’esibizione ha portato in scena un altro pezzo di grande teatro, con il monologo sulle maschere. Ogni settimana riesce a stupire. È sceso in pista con un Tango sulle note di “La favola mia” di Renato Zero. All’inizio, forse a causa di un po’ di emozione, l’attore ha avuto qualche incertezza, ma si è subito corretto ed è andato dritto portando a termine una performance elegante e leggera. La giuria gli ha assegnato tutti volti alti per un totale di 45 punti che sommati ai 10 punti Bonus guadagnati la scorsa settimana è arrivato a 55 punti. Carolyn si è complimentata con l’attore perché ha portato a termine la coreografia in modo meraviglioso. A Zazzaroni gli fa piacere vederlo in competizione con altre persone nonostante sia un mattatore. Montesano con la sua umiltà ha fatto notare al giornalista che non sta facendo il suo mestiere. In passato ha ballato, ma erano coreografie per uno specifico spettacolo e fatte sulle sue corde, trova giusto che in questa circostanza sia in gara come tutti.

ENRICO MONTESANO CON ALESSANDRA TRIPOLI, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Lucarelli choc "È tra i miei preferiti"

Dal mondo del Teatro e da quello del Cinema alla pista di Ballando con le stelle

Ogni settimana Enrico Montesano porta in scena una coreografia strepitosa. Alessandra Tripoli è felice di avere un allievo attento e professionale come l’attore romano. Da quando si frequentano è riuscito a tirare fuori la sua dolcezza che spesso nasconde con la sua irruenza e la folta chioma rossa. Per l’attore è stato importante rimettersi in gioco, chi fa il suo mestiere ogni volta si rimette in gioco. Nella vita ha imparato a prendere le decisioni rapidamente e di fronte alla richiesta di partecipare a Ballando non ha avuto nessun ripensamento.

È nonno di tre nipoti, all’inizio è stato difficile mandare giù il rospo, perché non gradiva farsi chiamare “nonno” e quando la nipotina Valeria lo faceva a volte nemmeno rispondeva. Poi sono arrivati due maschi e maturando con l’età si è instaurato con loro una grande affinità. Si diverte a scoprire con loro le cose, crede di essere un nonno curioso che vuole trasmettere ai nipoti la curiosità, l’arte e fargli riconoscere le cose belle da quelle meno belle. Adesso si è abituato e quando i suoi nipoti lo chiamano “nonno” si gira e gli risponde.











© RIPRODUZIONE RISERVATA