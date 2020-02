Enrico Nigiotti, canzone Baciami adesso/ Oggi l’esibizione del riscatto? (Sanremo 2020)

Enrico Nigiotti ha scelto di omaggiare il suo partner per la serata duetti di Sanremo 2020. Sul palco con Simone Cristicchi, ha interpretato il brano del collega, “Ti regalerò una rosa”. Forse l’incipit non è stato dei migliori, visto che la voce del cantante in gara è stata offuscata dal suono degli strumenti. La seconda strofa però regala a Cristicchi la possibilità di alzare il tono, per poi lasciare di nuovo il microfono a Nigiotti. Una bella alternanza di voci, con una parte corale durante il ritornello. Dopo quest’ultimo, per fortuna Enrico alza il timbro vocale e finalmente diventa protagonista del duetto. Dal punto di vista dell’outfit nulla da eccepire: entrambi super eleganti, in abito scuro come si conviene. L’originalità di Simone però si mette in evidenza anche in quest’ambito: per lui il look è setoso, con motivi color bordeaux sulla giacca. Applausi senza fine da parte del pubblico a fine esibizione e un abbraccio significativo da parte dei due artisti. Un modo elegante per complimentarsi a vicenda per l’esperienza appena affrontata. Clicca qui per rivedere il video di Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi

ENRICO NIGIOTTI, FRA LA CLASSIFICA AMARA E LE STORIES SU INSTAGRAM

Enrico Nigiotti ritornerà a Sanremo 2020 in occasione della quarta serata di oggi, venerdì 7 febbraio, dopo aver registrato un nono posto nella classifica di debutto, subito dopo Paolo Jannacci. Forse un po’ deludente per l’artista, che ancora una volta ha cercato di dare il meglio di sè sul palco. Questa sera andrà meglio? “Io e il grande Cristicchi sul palco del Teatro Ariston con Ti regalerò una rosa. Sarà magico”, scrive il cantante in gara poco prima di affrontare l’esibizione. In allegato, alcune foto che li ritrae entrambi durante le prove e che mette in luce le loro similitudini. Anche Enrico infatti indossa gli occhiali, da sole in questo caso, un elemento che tuttavia sul palco non è solito indossare. Clicca qui per guardare la foto di Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi. “Allora buongiorno a tutti, vi presento lo Sean Connery della Rai”, dice invece nelle Stories di Instagram al fianco di Fausto Pellegrini. Poco prima di dargli un bacio sulla guancia, che per poco non si trasforma in un contatto con le labbra. “Grazie mille per tutto quello che mi state dando”, dice ancora Nigiotti in un’altra clip, invitando tutti ad ascoltare il suo brano sanremese e guardare la clip. “Stasera io e Simone siamo dodicesimi, quindi a metà. Non so l’orario ma sarà molto molto bello, molto emozionante. Io sono rin**glionito”, aggiunge in un’altra Storia, poco prima di esibirsi. Per la serata duetti, Nigiotti alla fine si è portato a casa una dodicesima posizione, piazzandosi così a metà esatta della classifica provvisoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA