ENRICO NIGIOTTI/ Il lancio del nuovo singolo “Para el sol”

Enrico Nigiotti sarà presente sul palco dei Seat Music Awards presentando il suo nuovo singolo “Para el sol“, uscito alla fine di agosto e che lo rivede presentarsi sulla scena dopo un periodo molto intenso. Il cantante livornese ha calcato palchi importanti, partendo da X Factor e arrivando successivamente al Festival di Sanremo. Anche per lui il lockdown ha significato dover congelare forzatamente tutti gli appuntamenti, ma l’estate è servita per riuscire a rimettersi in moto e in gioco. Prima di “Para el sol” l’ultimo lavoro di Nigiotti era stato il brano sanremese, “Baciami adesso”. C’era stata in realtà una canzone regalata ai fan in pieno lockdown, ovvero “Terrazza Mascagni”, un brano dedicato a uno dei luoghi più suggestivi della città di Livorno, dove sorge un gazebo pensato per far esibire gli artisti di strada. “Voglio regalarvi una canzone, pura e dritta, senza incartarla,” aveva scritto sui social Nigiotti al momento di pubblicare “Terrazza Mascagni”, ma ora è arrivato il momento di dare alla luce un nuovo singolo vero e proprio.

ENRICO NIGIOTTI OSPITE AI SEAT MUSIC AWARDS

Sempre con un post su Instagram, Enrico Nigiotti ha anticipato l’uscita di Para El Sol: “Chi trova un amico non trova un tesoro ma un eterno e vero compagno di viaggio” ha scritto il cantautore nei suoi social per annunciare l’arrivo del nuovo singolo. La canzone è stata realizzata da Nigiotti affidandosi alla produzione curata da Matteo Cantaluppi, artista che negli ultimi anni ha lavorato con Thegiornalisti, Ex-Otago, Francesco Gabbani e Le Vibrazioni. Un brano che parla del piacere di ritrovarsi e del valore dell’amicizia, estremamente importante soprattutto in tempi come questi. Come molti altri artisti, anche Enrico Nigiotti ha dovuto rinviare il suo tour teatrale, che prenderà il via il 7 maggio 2021 da Bologna dopo il rinvio a causa dell’emergenza coronavirus e toccherà diverse altre importanti città italiane come Milano, Firenze e Torino.



