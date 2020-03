Enrico Nigiotti live streaming su Instagram/ Diretta video: da Baciami adesso a…

Enrico Nigiotti parteciperà a una delle tante live streaming su Instagram che ci permetteranno di seguire in diretta video i grandi artisti della musica italiana direttamente da casa loro. Con il decreto legato al Coronavirus che di fatto obbliga il pubblico a rimanere tra le mura domestiche gli artisti hanno deciso di tenere compagnia agli italiani come meglio sanno fare. Come già dimostrato in passato, e come si capisce dai suoi testi, l’artista livornese si presta per situazioni edificanti e che possano dare un messaggio di speranza a tutto il pubblico italiano. La diretta partirà alle ore 18.00 sulla pagina ufficiale di Instagram del cantante che probabilmente sarà in onda per due ore.

Enrico Nigiotti live streaming su Instagram, la scaletta

Quale sarà la scaletta per Enrico Nigiotti questo pomeriggio in live streaming su Instagram per il suo pubblico. Di certo lo ascolteremo cantare il suo ultimo brano Baciami adesso che ha portato al Festival di Sanremo 2020 e che a dire il vero non ha incantato come la canzone proposta un anno prima. Ancora oggi infatti il brano più conosciuto del cantante livornese rimane Nonno Hollywood che racconta il rapporto appunto col Nonno ormai scomparso da tempo. Nato a Livorno l’11 giugno del 1987 e si fa conoscere al grande pubblico nel 2015 quando partecipa a Sanremo nella sezione Nuove Proposte. La vera fama però arriverà due anni più tardi, quando dopo essere scomparso per un po’ dalla circolazione, si posiziona terzo nel talent show X Factor nella categoria Over 25 all’epoca capitanata da Mara Maionchi.

Video, Baciami adesso





