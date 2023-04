Enrico Papi “Isola dei famosi? Non ruota tutto attorno a Suor Cristina”/ Una volta l’ho “corteggiata” per…

Il neo opinionista de L’Isola dei Famosi Enrico Papi è stato ospite a TvTalk. L’ex conduttore di ‘Sarabanda‘ ha parlato di varie tematiche tra cui il quiz show ‘Affari tuoi’ condotto da Amadeus, rivelando “Eravamo quasi arrivati ad un accordo e mi sarebbe piaciuto farlo. Per una serie di circostanze è saltato tutto”.

Raffaella Schifino, moglie Enrico Papi/ Lui: "molte coppie non hanno retto, ma noi.."

Tra gli argomenti affrontati dal noto personaggio tv vi è stato anche un tema molto dibattuto: il ritorno del teatro in televisione. Papi ha sottolineato come una personalità importante come quella dell’attore napoletano possa essere centrale in un processo di rivalutazione del teatro e l’idea di portarlo in diretta in tv è da perseguire in questo modo.

Luxuria ed Enrico Papi, opinionisti dell'Isola dei Famosi 2023?/ Errore nell'annuncio

Enrico Papi a Ilary Blasi: “Stai tranquilla ma se mi passa una cosa la devo dire”

Ovviamente tra i temi trattati da Enrico Papi non poteva mancare la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nell’inedita veste di opinionista. “Quando mi hanno proposto di fare l’opinionista dell’Isola dei Famosi, che è un programma che mi piace molto, ho detto che non avrei fatto l’opinionista ma un telespettatore famoso perché non so fare l’opinionista”. “Non so fare le opinioni a casa, pensa se le esprimo in televisione. Dico quello che mi passa per la testa in quel momento”.

Enrico Papi, duro sfogo social: "Avete rotto i cog*ioni"/ "Partono le denunce..."

Poi Enrico ha raccontato di aver dialogato con la conduttrice del programma Ilary Blasi. “Stai tranquilla ma se mi passa una cosa la devo dire“. Sul rapporto con Vladimir Luxuria, il conduttore ha dichiarato: “Mi piace molto, è intelligentissima, è acuta. Ha il vantaggio di aver partecipato e vinto l’Isola dei Famosi. Lei è la vera opinionista”. Durante la prima puntata è emerso il lato comico e anche molto divertente di Papi, che spesso è intervenuto animando la serata e dividendo anche il pubblico: “Ho condotto, ideato, la televisione è una grande passione per me. Spero di dare un contributo a questo programma che ha molto successo“, ha successivamente dichiarato Enrico Papi.

Enrico Papi: “Per me l’Isola ha un concorrente in più che è Ilary”.

Uno dei personaggi su cui c’è molta curiosità è Cristina Scuccia. Enrico Papi sulla concorrente, ex suora, ha affermato: “Non ruota tutto attorno a Suor Cristina che è un elemento molto importante, così come lo sono tutti gli altri. Suor Cristina a me piace moltissimo e quando mi hanno detto che partecipava ero contentissimo perché l’ho conosciuta a name that tune sono andato a ‘corteggiarla’ in convento. Alla fine la madre superiore ci ha dato il permesso di farla venire in studio”. Su Cristina ha poi detto: “Vi soprenderà e spero che lei sappia approfittare di questo momento televisivo per uscire bene”.

La conduttrice del programma, Ilary Blasi è una delle protagoniste del gossip dopo la separazione da Francesco Totti: “Ilary è il personaggio televisivo più chiacchierato. Per me l’Isola ha un concorrente in più che è Ilary”, ha detto il conduttore aggiungendo: “Ha un grande vantaggio che è la spontaneità. Oggi la gavetta è più accelerata ma credo che Ilary si stia comportando bene”. “Io spero di dare questo contributo nell’Isola, come quando ero nell’Acchiappavip“, ha infine affermato Papi definendosi meticoloso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA